Niedźwiedź wbiegł na parking pełen ludzi! Zobacz, co stało się potem

Niedźwiedź wskoczył na parking pełen ludzi w USA. Wideo pokazało uciekających i filmujących telefonami!

Nikt nie spodziewał się wielkiego niedźwiedzia czarnego na amerykańskim parkingu! Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło 18 lipca na parkingu w Gatlinburgu w stanie Tennessee. Jak poinformował Knoxville News Sentinel, pokazując też nagranie, gruby zwierz nie wiadomo skąd pojawił się między zaparkowanymi samochodami, przy których kręciło się sporo ludzi. Choć większość rzuciła się do ucieczki, niektórzy zamiast odejść w bezpieczne miejsce zaczęło robić zdjęcia i nagrywać zwierzę telefonami. Na nagraniu widać, że niedźwiedź przez chwilę spokojnie idzie między autami. W pewnym momencie nagle rusza wyraźnie w stronę większej grupy ludzi. Na parkingu wybucha panika. Kilkanaście osób zaczyna uciekać, próbując jak najszybciej schować się do samochodów.

„O nie! O nie! Boże! Wsiadajcie do samochodu!”

Całe zdarzenie obserwowała osoba znajdująca się na pobliskim balkonie. Słychać, jak krzyczy do turystów: „O nie! O nie! Boże! Wsiadajcie do samochodu!”. Ostrzeżenia pojawiły się, gdy część osób nadal stała blisko zwierzęcia. Na szczęście niedźwiedź nie zaatakował nikogo. Przebiegł przez zatłoczony parking i oddalił się, nie wyrządzając krzywdy ludziom.

Takie spotkania nie należą do rzadkości w tej okolicy. Gatlinburg leży tuż przy Parku Narodowym Great Smoky Mountains, który jest jednym z najważniejszych siedlisk amerykańskich czarnych niedźwiedzi. Według władz parku żyje tam około 1900 niedźwiedzi, co oznacza średnio dwa zwierzęta na każdą milę kwadratową.

Niedźwiedzie zazwyczaj unikają ludzi, mogą jednak zachować się nieprzewidywalnie, gdy czują się zagrożone

Służba Parków Narodowych (National Park Service) podaje, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowywano średnio 339 niebezpiecznych lub problematycznych spotkań z niedźwiedziami rocznie. Rzeczywista liczba może być większa, bo nie wszystkie przypadki są zgłaszane.

Park przypomina turystom, że podczas spotkania z niedźwiedziem w pobliżu drogi lub parkingu najlepiej pozostać w samochodzie. Nie wolno dokarmiać zwierząt ani zachęcać ich do podejścia. Kierowcy powinni zatrzymywać się wyłącznie w wyznaczonych miejscach i nie dopuszczać do sytuacji, w której niedźwiedź zbliża się do pojazdu.

Pracownicy parku od lat podkreślają, że czarne niedźwiedzie zazwyczaj unikają ludzi. Mogą jednak zachować się nieprzewidywalnie, zwłaszcza gdy czują się zagrożone lub są przyzwyczajone do obecności turystów. Dlatego zamiast robić zdjęcia z bliska, najlepiej zachować bezpieczny dystans i pozwolić zwierzęciu spokojnie odejść.

Sonda Czy widziałeś kiedyś na własne oczy niedźwiedzia, ale nie w zoo ani w internecie? Tak, w lesie Tak, wśród ludzkich siedzib Nie

W Warszawie są dziki, zaś w Gatlinburgu, TN, regularnie grasują niedźwiedzie. pic.twitter.com/BRtFeKBTRc— Wojtek Wysocki (@wojtek1425) July 24, 2026

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