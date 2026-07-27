Zamach podczas Berlin Pride wstrząsnął całym światem. Czy w stolicy Niemiec wciąż jest bezpiecznie?

Berlin – miasto wolności, które musi żyć z ryzykiem

Berlin od lat przyciąga turystów, migrantów, artystów i aktywistów. To jedno z najbardziej liberalnych miast Europy, gdzie imprezy masowe odbywają się niemal codziennie, a przestrzeń publiczna tętni życiem. Jednocześnie ostatnie 25 lat pokazało, że stolica Niemiec – choć nie jest głównym celem terrorystów – pozostaje na ich radarze. Atak z 2026 r. tylko potwierdził, że zagrożenie jest realne i nie znika.

Berlin Pride 2026 – atak, który przerwał święto równości

W sobotę, 25 lipca, podczas Berlin Pride, jednej z największych imprez LGBTQ+ w Europie, doszło do brutalnego zamachu. 21‑letni Abdul B., znany służbom jako islamistyczny „Gefährder”, wjechał samochodem w tłum uczestników, a następnie zaatakował ludzi maczetą. Zginęła jedna osoba, 29 zostało rannych.

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, wywołując największą operację policyjną w Berlinie od lat. Dzień po ataku, 26 lipca, został odnaleziony w ogródkach działkowych w Spandau. Podczas próby zatrzymania rzucił się na funkcjonariuszy z bronią białą i został zastrzelony.

Jego śmierć zakończyła pościg, ale nie uspokoiła emocji – Berlin po raz kolejny musiał zmierzyć się z brutalną rzeczywistością zagrożenia terrorystycznego.

13

Breitscheidplatz 2016 – najtragiczniejszy zamach w historii Berlina

Blisko dziesięć lat wcześniej, 19 grudnia 2016 r., Tunezyjczyk Anis Amri – powiązany z tzw. Państwem Islamskim – wjechał ciężarówką w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym przy Breitscheidplatz. W wyniku zamachu zginęło 12 osób, dziesiątki zostało rannych. Amri wcześniej zamordował polskiego kierowcę Łukasza Urban, którego ciężarówkę porwał.

Zamach był dla Niemiec szokiem i punktem zwrotnym w podejściu do ochrony imprez masowych.

36

Berlin na celowniku od początku XXI wieku

Choć Berlin nie był miejscem wielu udanych zamachów, służby od lat podkreślają, że miasto pozostaje atrakcyjnym celem dla ekstremistów. Stolica Niemiec jest symbolem liberalnych wartości, dużą metropolią pełną wydarzeń masowych i miejscem, gdzie krzyżują się różne środowiska kulturowe. To sprawia, że od początku XXI wieku służby regularnie rozbijają siatki terrorystyczne, zanim dojdzie do tragedii.

2002 – spisek Al‑Tawhid

Grupa powiązana z Al‑Kaidą planowała ataki na żydowskie instytucje w Berlinie. Służby rozbiły siatkę, zanim doszło do zamachu.

2004 – plan zabójstwa premiera Iraku

Członkowie Ansar al‑Islam przygotowywali zamach na Ijada Allawiego podczas jego wizyty w Berlinie. Dzięki operacji służb plan został udaremniony.

Jak Berlin chroni mieszkańców i turystów?

Po zamachu z 2016 r. miasto wprowadziło szereg środków bezpieczeństwa, które dziś są standardem:

Betonowe zapory i blokady drogowe na jarmarkach bożonarodzeniowych i dużych imprezach.

Wzmożone patrole policji – zarówno umundurowane, jak i operacyjne.

Monitoring osób uznawanych za potencjalnie niebezpieczne („Gefährderów”).

Kontrole toreb i plecaków na największych wydarzeniach.

Strefy bezpieczeństwa przy imprezach masowych, jak m.in. Berlin Pride, Sylwestrze przy Bramie Brandenburskiej czy maratonie berlińskim.

System jest rozbudowany, ale atak z 2026 r. pokazał, że nawet wieloletni nadzór nad sprawcą nie zawsze pozwala zapobiec tragedii.

Ataki w innych częściach Niemiec – szerszy kontekst zagrożenia

Berlin nie jest jedynym miastem, które mierzyło się z terroryzmem. W ostatnich latach głośne były również:

Würzburg (2016) – atak nożownika inspirowanego ISIS.

Ansbach (2016) – zamach bombowy podczas festiwalu muzycznego.

Monachium (2016) – strzelanina w centrum handlowym.

Hamburg (2017) – atak nożownika w supermarkecie.

Magdeburg (2023) – atak na jarmarku bożonarodzeniowym, gdzie zradykalizowany napastnik zaatakował tłum nożem, raniąc kilka osób; śledczy zakwalifikowali zdarzenie jako zamach o podłożu ekstremistycznym.

Mannheim (2024) – atak nożownika na policjanta podczas demonstracji.

Te wydarzenia pokazują, że zagrożenie terrorystyczne w Niemczech ma charakter rozproszony – dotyczy zarówno dużych metropolii, jak i średnich miast.

Czy wyjazd do Berlina jest bezpieczny?

Mimo głośnych zamachów Berlin wciąż pozostaje jednym z najbezpieczniejszych dużych miast Europy.

Ryzyko stania się ofiarą ataku terrorystycznego jest statystycznie bardzo niskie, a miasto inwestuje ogromne środki w ochronę mieszkańców i turystów.

Berlin jest:

dobrze monitorowany,

silnie patrolowany,

przygotowany na imprezy masowe,

wyposażony w nowoczesne systemy zabezpieczeń.

Ryzyko oczywiście istnieje, a obawy wielu osób są uzasadnione – zwłaszcza po wydarzeniach z 2016 i 2026 roku. Nie należy jednak popadać w skrajności ani zakładać z góry, że każda wizyta w Berlinie może zakończyć się tragedią. Paniczy strach nie jest dobrym rozwiązaniem, a realna ocena zagrożeń pokazuje, że miasto pozostaje bezpieczne, a służby reagują szybko i zdecydowanie.

Berlin nadal jest miejscem otwartym, różnorodnym i świadomym ryzyka, a służby robią wiele, by nie dopuścić do tragedii.

19

Sonda Obawiasz się zamachu terrorystycznego? Tak Nie