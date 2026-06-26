Komandosi wkroczyli do luksusowej willi pod Berlinem. Międzynarodowa afera z polskim wątkiem

Nalot o świcie. Willa otoczona przez komandosów

Według relacji niemieckich mediów, w środę, 24 czerwca, nad ranem w Wildenbruch – spokojnej miejscowości w gminie Michendorf – pojawiły się liczne jednostki specjalne. Funkcjonariusze SEK, wspierani przez Zollfahndung, wyważyli drzwi i przeszukali luksusową posiadłość położoną przy Seddiner See. Portal B.Z. opisuje, że akcja była szybka, dynamiczna i przeprowadzona z pełnym uzbrojeniem.

Rzeczniczka EPPO, Lidija Globokar, potwierdziła jedynie, że działania odbywają się w ramach śledztwa „Water into Wine”, nie ujawniając, czy doszło do zatrzymań lub zabezpieczenia dowodów.

Polski trop. Paliwo miało płynąć przez nasz kraj

Z ustaleń EPPO oraz niemieckich redakcji wynika, że grupa przestępcza działała na terenie kilku państw UE, a Polska była jednym z kluczowych elementów łańcucha dostaw.Mechanizm oszustwa wyglądał następująco:

paliwo deklarowano jako olej smarowy,

przewożono je przez Polskę do Niemiec,

na miejscu przepompowywano i sprzedawano jako diesel,

całość ukrywano dzięki sieci firm-słupów i fikcyjnych transakcji.

EPPO potwierdza, że tzw. „designer fuels” trafiały na rynek niemiecki właśnie przez Polskę.

Straty liczone w milionach. Skala procederu poraża

Według ustaleń śledczych, tylko w Niemczech straty wyniosły:

45 mln euro – z tytułu nieodprowadzonego VAT,

ponad 90 mln euro – z tytułu akcyzy.

Łącznie to 135 milionów euro, które – jak podkreślają media – mogły zasilić budżet państwa.

Międzynarodowa siatka. W tle firmy z kilku krajów

Według EPPO, grupa działała jak profesjonalna korporacja: tworzyła łańcuch firm w Niemczech, Polsce, na Litwie, Łotwie i Węgrzech, wykorzystując różnice w przepisach podatkowych.

Paliwa były modyfikowane chemicznie tak, by utrudnić ich identyfikację i obejść przepisy akcyzowe.

Niemieckie media podkreślają, że to jedna z największych afer paliwowych ostatnich lat, a jej zasięg jest znacznie większy, niż początkowo zakładano.

Co dalej? Śledztwo trwa, możliwe kolejne naloty

Śledztwo jest w toku. Jego szczegóły pozostają objęte tajemnicą. EPPO zapowiada kontynuację działań. Śledczy nie wykluczają kolejnych przeszukań – również poza Niemcami.

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QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie