Adam Woronowicz szczerze o kotach. Jego słowa wkurzą wielu fanów

Koty budzą u ludzi niezwykle silne i często sprzeczne reakcje. Część osób traktuje je z ogromną miłością, podczas gdy inni preferują towarzystwo psów. W ostatnim czasie można zauważyć, że stosunek do tych zwierząt urósł do rangi cechy określającej charakter - niektórzy internauci uważają nawet, że niechęć do kotów to wyraźny sygnał ostrzegawczy. Argumentuje się to tym, że osoby nielubiące kotów rzekomo stronią od zobowiązań i oczekują bezwarunkowej sympatii, podczas gdy na kocie względy trzeba sobie zasłużyć. Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ Adam Woronowicz, ceniony polski aktor, przyznał w wywiadzie dla Eski, że zdecydowanie preferuje psy, a koty wzbudzają w nim lęk.

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Adam Woronowicz szczerze o kotach

Strach przed kotami, i to tymi domowymi, jest jak najbardziej możliwy. Adam Woronowicz nie ukrywa, że jego relacja z tymi zwierzętami jest pełna dystansu i oparta na lęku, choć stara się je tolerować.

Ja jestem psiarzem. Toleruję koty, natomiast uważam, że to są zwierzęta, które mnie gdzieś tam przerażają. Szczególnie nad ranem, kiedy stoi nade mną kot i patrzy na a mnie, [jak - przyp. red.] akurat nocuję u moich znajomych i oni mają koty. Więc to jest przerażające zwierzę, absolutnie przerażające. Mnie przeraża. Ja jestem psiarzem, pozdrawiam Charliego. Uwielbiam psy w każdej postaci, w każdej ilości. Koty toleruję. One są takie... no właśnie jak kot grany przez Eryka [Kulma w "Klarze"] - niezależny, chodzący swoimi drogami i tak dalej. Co innego pies. Myślę, że nikt tak bardzo się nie cieszy z powrotu swojego pana do domu po 15 minutach, jak właśnie pies. Kot w ogóle nie schodzi - skwitował aktor w rozmowie z Natalią Nowecką z Eski.

Szczerość Woronowicza uznajemy za odważną, zwłaszcza w obliczu internetowych kontrowersji, jakie spotkały aktorkę Jessie Buckley, która żartobliwie stwierdziła, że nie lubi kotów. Choć jej wypowiedź miała charakter humorystyczny, wywołała burzę. Dlatego warto pamiętać, że Adam Woronowicz również mógł użyć żartu w swojej wypowiedzi, a każdy ma prawo do własnych obaw przed zwierzętami.

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Nowy sezon serialu "Klara" w HBO Max

Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda Eryk Kulm w roli kociego antagonisty Adama Woronowicza, warto sprawdzić nową odsłonę serialu "Klara". Druga seria, zatytułowana "Rewolucja", jest już dostępna. Kolejne odcinki można śledzić w każdy piątek na platformie HBO Max.

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