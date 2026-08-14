Wspomnienie Morozowskiego na pogrzebie. Łzy płyną do oczu!

W piątek, 14 sierpnia 2026 roku, na warszawskich Powązkach Wojskowych odbyło się ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarz zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat po walce z chorobą nowotworową. Przez dekady był związany z polskimi mediami, a widzowie doskonale znali go m.in. z anteny TVN24.

Na uroczystości pojawili się przedstawiciele świata mediów, wieloletni współpracownicy, przyjaciele oraz osoby, które towarzyszyły Morozowskiemu w różnych etapach jego życia. Wśród żałobników nie zabrakło znanych dziennikarzy i ludzi telewizji. Atmosfera była pełna zadumy, a wspomnienia o zmarłym dziennikarzu powracały przez całą ceremonię. Jednym z najpiękniejszych elementów pożegnania był przygotowany specjalnie na tę okazję pokaz fotografii.

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Piękne wspomnienie Morozowskiego na pogrzebie. Wzruszający pokaz slajdów

Na ekranie wyświetlano kolejne zdjęcia Andrzeja Morozowskiego. Znalazły się wśród nich fotografie z czasów, gdy był jeszcze młodym dziennikarzem i dopiero rozpoczynał swoją zawodową drogę. Dla wielu osób obecnych na ceremonii musiało być to niezwykle osobiste przeżycie - zobaczyć człowieka, którego znali jako doświadczonego dziennikarza, w czasach, gdy dopiero budował swoją karierę.

Slajdy pokazywały jednak nie tylko jego życie zawodowe. Na ekranie pojawiały się również zdjęcia z przyjaciółmi, współpracownikami oraz rodziną. Dzięki temu Morozowski został przedstawiony nie tylko jako znana postać telewizji, ale przede wszystkim jako człowiek - z własną historią, wspomnieniami i relacjami z najbliższymi.

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Fotografie przypominały kolejne rozdziały jego życia. Były kadry związane z pracą, spotkaniami i wydarzeniami, które przez lata stanowiły część jego codzienności. Obok profesjonalnych zdjęć pojawiały się także bardziej prywatne ujęcia. To właśnie one pozwalały spojrzeć na dziennikarza z zupełnie innej perspektywy.

Wśród zgromadzonych panowała cisza. Zamiast słów przemawiały obrazy. Kolejne fotografie przesuwały się na ekranie, przywołując wspomnienia o człowieku, który przez wiele lat był obecny w życiu milionów widzów.

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