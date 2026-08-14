Te kwiaty pojawiły się przy urnie Morozowskiego. Ich symbolika chwyta za serce

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-08-14 11:43

Podczas ostatniego pożegnania Andrzeja Morozowskiego nie zabrakło wzruszających gestów i symbolicznych szczegółów. Wśród kwiatów, które pojawiły się przy urnie dziennikarza, zwracała uwagę elegancka wiązanka z kaliami oraz frezjami. Te charakterystyczne kwiaty od lat mają szczególne znaczenie w kulturze pogrzebowej. Ich obecność może być odczytywana jako symbol pamięci, szacunku, czystości i spokojnego pożegnania.

Mało kto zna znaczenie tych kwiatów. Pojawiły się na pogrzebie Morozowskiego

W piątek, 14 sierpnia 2026 roku, na warszawskich Powązkach Wojskowych odbyło się ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarz, który przez lata był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskich mediów, został pożegnany przez rodzinę, przyjaciół oraz tłumy kolegów ze świata dziennikarskiego. Wśród żałobnych kwiatów i wieńców można było dostrzec wiele osobistych akcentów. Jednym z nich była wiązanka z kaliami oraz frezjami. Delikatne, smukłe kwiaty wyróżniały się na tle innych kompozycji. Ich wybór nie był jednak przypadkowy - kalie od dawna kojarzone są z uroczystościami pożegnalnymi i mają bogatą symbolikę.

Zobacz też: Tłum przyszedł pożegnać Andrzeja Morozowskiego. Miszczak, Grysiak i Kolenda-Zaleska

Te kwiaty pojawiły się przy urnie Morozowskiego. Ich symbolika chwyta za serce

Kalie, nazywane również cantedeskiami, mają charakterystyczny kształt przypominający kielich. W tradycji florystycznej często symbolizują, tak samo jak frezje - czystość, niewinność, elegancję oraz szacunek. Białe kalie szczególnie często pojawiają się podczas ceremonii pogrzebowych, ponieważ kojarzą się ze spokojem, godnym pożegnaniem i pamięcią o osobie, która odeszła.

Nie bez znaczenia jest również ich wygląd. Kalie i frezje są minimalistyczne i eleganckie, dlatego nie potrzebują dużej liczby dodatków, aby przyciągać uwagę. W przypadku uroczystości pożegnalnej mogą wyrażać emocje bez używania słów. Zamiast przepychu pojawia się prostota i powaga.

Zobacz też: Andrzej Morozowski nie żyje. Tak gwiazdy żegnają słynnego dziennikarza

Wiązanka z kaliami doskonale wpisywała się więc w atmosferę ostatniego pożegnania Morozowskiego. Wokół urny pojawiły się liczne kwiaty i wieńce od bliskich, przyjaciół oraz osób, z którymi dziennikarz przez lata współpracował. Niektóre z nich opatrzone były bardzo osobistymi napisami.

Szczególnie poruszające były słowa umieszczone na jednym z wieńców: "Człowiekowi mojego życia Agata". To osobisty gest żony dziennikarza, Agaty Morozowskiej, z którą był związany przez lata. Małżeństwo doczekało się syna Jana.

Cała oprawa ceremonii pokazywała, jak wiele osób chciało osobiście pożegnać dziennikarza. Na Powązkach pojawili się przedstawiciele świata telewizji i mediów, a atmosfera podczas uroczystości była pełna zadumy.

Zobacz też: Niewielu wiedziało, że Andrzej Morozowski zagrał w hitowym filmie i serialu! Zmarł w wieku 69 lat

Zobacz naszą galerię: Te kwiaty pojawiły się przy urnie Morozowskiego. Ich symbolika chwyta za serce

Te kwiaty pojawiły się przy urnie Morozowskiego. Ich symbolika chwyta za serce
Galeria zdjęć 7
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Stanisława Ryster, Zofia Kucówna i Andrzej Kopiczyński. Burzliwe życie gwiazd TVP. Niezapomniani
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ MOROZOWSKI