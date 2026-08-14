Mało kto zna znaczenie tych kwiatów. Pojawiły się na pogrzebie Morozowskiego

W piątek, 14 sierpnia 2026 roku, na warszawskich Powązkach Wojskowych odbyło się ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarz, który przez lata był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskich mediów, został pożegnany przez rodzinę, przyjaciół oraz tłumy kolegów ze świata dziennikarskiego. Wśród żałobnych kwiatów i wieńców można było dostrzec wiele osobistych akcentów. Jednym z nich była wiązanka z kaliami oraz frezjami. Delikatne, smukłe kwiaty wyróżniały się na tle innych kompozycji. Ich wybór nie był jednak przypadkowy - kalie od dawna kojarzone są z uroczystościami pożegnalnymi i mają bogatą symbolikę.

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Te kwiaty pojawiły się przy urnie Morozowskiego. Ich symbolika chwyta za serce

Kalie, nazywane również cantedeskiami, mają charakterystyczny kształt przypominający kielich. W tradycji florystycznej często symbolizują, tak samo jak frezje - czystość, niewinność, elegancję oraz szacunek. Białe kalie szczególnie często pojawiają się podczas ceremonii pogrzebowych, ponieważ kojarzą się ze spokojem, godnym pożegnaniem i pamięcią o osobie, która odeszła.

Nie bez znaczenia jest również ich wygląd. Kalie i frezje są minimalistyczne i eleganckie, dlatego nie potrzebują dużej liczby dodatków, aby przyciągać uwagę. W przypadku uroczystości pożegnalnej mogą wyrażać emocje bez używania słów. Zamiast przepychu pojawia się prostota i powaga.

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Wiązanka z kaliami doskonale wpisywała się więc w atmosferę ostatniego pożegnania Morozowskiego. Wokół urny pojawiły się liczne kwiaty i wieńce od bliskich, przyjaciół oraz osób, z którymi dziennikarz przez lata współpracował. Niektóre z nich opatrzone były bardzo osobistymi napisami.

Szczególnie poruszające były słowa umieszczone na jednym z wieńców: "Człowiekowi mojego życia Agata". To osobisty gest żony dziennikarza, Agaty Morozowskiej, z którą był związany przez lata. Małżeństwo doczekało się syna Jana.

Cała oprawa ceremonii pokazywała, jak wiele osób chciało osobiście pożegnać dziennikarza. Na Powązkach pojawili się przedstawiciele świata telewizji i mediów, a atmosfera podczas uroczystości była pełna zadumy.

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