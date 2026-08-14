Zagra Dorotkę w nowym sezonie "Rancza". Internauci nie mają litości. Tak to komentuje

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-14 5:00

Trwają jeszcze prace nad najnowszym sezonie "Rancza". Starszą Dorotkę, czyli córkę Kusego i Lucy Wilskiej zagra Karolina Ludwiniak. Niektórzy fani nie mogli się z tym pogodzić i dali "upust" emocjom w mediach społecznościowych. W rozmowie z VOX FM młoda aktorka zdradziła, jak na to reaguje

"Ranczo" wraca na ekrany 

Kultowy serial „Ranczo” powraca na ekrany po dziesięciu latach przerwy. Nowy, 11. sezon zadebiutuje w TVP1 w grudniu 2026 roku i będzie liczył sześć odcinków. Scenariusz powstał na podstawie materiałów zmarłego Andrzeja Grembowicza, a akcja przeskoczy o dekadę do przodu. Na ekranie ponownie zobaczymy kluczowych bohaterów, m.in. Cezarego Żaka (Ksiądz/Wójt), Artura Barcisia (Czerepach) i Ilonę Ostrowską (Lucy). Sezon pod tytułem „Zemsta wiedźm” ma stanowić oficjalne i ostateczne zwieńczenie historii Wilkowyj.

Ranczo. Nowa Dorotka zabrała głos. Tak Karolina Ludwiniak pracuje na planie 

Karolina Ludwiniak o hejcie przez "Ranczo". Tak na to reaguje 

Karolina Ludwiniak jest jedną z nowych twarzy "Rancza". Młoda aktorka zagra Dorotkę, czyli córkę serialowej Lucy Wilskiej i Kusego. Internauci nie ukrywali swojego rozczarowania wyborem dziewczyny, ale również reagowali na jej rolki na stronie TVP. VOX FM postanowiło zapytać Karolinę Ludwiniak, jak reaguje na absurdalne zarzuty ze strony fanów. 

- Zdaję sobie sprawę z tego wszystkiego, chociaż ogólnie staram się nie czytać komentarzy. Nawet gdy podchodzisz do tego z dystansem, takie rzeczy i tak człowieka dotykają. Ludzie czasem zapominają, że po drugiej stronie ekranu jest żywa osoba z emocjami. Przyjmując rolę Dorotki czy w ogóle wybierając zawód aktora, wystawiam się na ocenę – to część tej pracy. Natomiast to nigdy nie jest przyjemne i nie da się tego całkowicie wyrzucić z głowy. Z tego, co pamiętam, najwięcej uwag dotyczyło tego, że wyglądam zbyt dojrzało jak na tę postać. Tylko że w serialach czy filmach ogromną rolę odgrywają charakteryzacja i kostium. Poza tym do tej pory pojawiałam się w wywiadach czy filmikach jako Karolina Ludwiniak, a nie jako Dorotka – nie grałam roli, tylko byłam sobą. W serialu kreuję postać, która ma inną energię, inaczej wygląda i inaczej się zachowuje. Myślę, że warto po prostu poczekać z oceną do premiery i zobaczyć, jak to wygląda na ekranie - powiedziała

Jednocześnie zdradziła, jaki będzie finałowy sezon "Rancza". 

- W większości wraca ogrom postaci, które Polacy już znają i kochają. Widzowie mogą spodziewać się kontynuacji znanych wątków, ale też zupełnie nowych akcji i mnóstwa świetnej komedii, która w tym sezonie jest genialnie rozpisana. Czasami na planie trudno było zachować powagę! To będzie naprawdę ekscytujący sezon - zdradziła. 

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RANCZO