Rafał Maserak złamał krzesło w "Tańcu z Gwiazdami"! Tego w telewizji nie zobaczycie. Mamy nagranie!

"Taniec z Gwiazdami" 19. To już 4. odcinek!

To już 4. odcinek "Tańca z Gwiazdami" w najnowszej, 19. odsłonie Polsatu. Po trzech odcinkach z 12 startujących par na parkiecie zostało dziesięć. Pierwszy odcinek odbył się tradycyjnie bez eliminacji, ale już tydzień później zaczęły się prawdziwe nerwy. Z programem pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin. O ich losie zdecydowały łączne noty oraz głosy widzów. Większym zaskoczeniem okazał się trzeci odcinek. Wieczór pod hasłem "Maryla Night" miał być radosnym świętem muzyki Maryli Rodowicz, tymczasem zakończył się kolejnym bolesnym pożegnaniem. Matteo Brunetti i Izabela Skierska musieli zejść z parkietu.

Decyzja widzów wywołała falę komentarzy w sieci. Część fanów nie kryła niedowierzania i żalu, wskazując, że para robiła wyraźne postępy. W programie zostało dziesięć par, ale spokojnie nie będzie już raczej aż do finału. Każdy kolejny taniec może oznaczać pożegnanie, a widzowie pokazali już, że ich decyzje potrafią mocno zaskoczyć. Zresztą jurorzy też, bo w tym sezonie wcale nie są łaskawi i oceniają naprawdę ostro.

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Rafał Maserak nagle... połamał krzesło

W najnowszym odcinku pary dawały z siebie wszystko i tańczyły tak, by przekazać swoje osobiste historie w ramach "Wehikułu czasu". Każda kolejna dwójka musiała jednak liczyć się z ostrymi komentarzami specjalistów. Jurorzy ich nie oszczędzali, wytykając błędy. Wszystko szło jednak gładko i bez większych problemów. A jednak programy na żywo mają to do siebie, ze potrafią zaskakiwać.

W pewnym momencie okazało się, że Rafał Maserak połamał krzesło, na którym siedział za stołem jurorskim. Czarne i lśniące nagle straciło oparcie. Tancerz podał je koleżance - Iwonie Pavlović, pozbywając się elementu, ale ostre resztki oparcia raczej nie nadawały się do tego, aby wygodnie spocząć. Zresztą zobaczcie sami! TUTAJ znajdziecie zdjęcia z odcinka i nagranie momentu, gdy Maserak połamał swoje jurorskie krzesło!

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Zobacz więcej zdjęć. "Taniec z Gwiazdami" 19: mnóstwo gwiazd na czerwonym dywanie w 4. odcinku show

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Zobacz więcej zdjęć. Rafał Maserak złamał krzesło w "Tańcu z Gwiazdami"! Tego w telewizji nie zobaczycie. Mamy nagranie

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