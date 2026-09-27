Pożar domu w Warszawie. Na miejscu strażacy i specjalistyczna grupa dronowa

Pożar na poddaszu. Na miejscu drony i kilka zastępów
Do zdarzenia doszło w budynku jednorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Bakaliowej. Płomienie objęły nieużytkowe poddasze, co spowodowało duże zadymienie widoczne w całej okolicy. Na miejsce skierowano znaczne siły i środki, w tym specjalistyczną jednostkę.
- Mamy pożar budynku jednorodzinnego. Pożar zlokalizowany został na poddaszu nieużytkowym. Na miejscu jest kilka samochodów gaśniczych, grupa dronowa
- przekazał redakcji "Super Expressu" starszy kpt. Łukasz Borek - Barej z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.
Ogień zlokalizowany. Trwa dogaszanie
Dzięki szybkiej i sprawnej interwencji udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia. Obecnie strażacy prowadzą prace rozbiórkowe części dachu, aby dotrzeć do wszystkich ukrytych zarzewi i całkowicie je ugasić.
- Ogień został zlokalizowany, trwa przycinka dachu i zalewanie zarzewi ognia
- poinformował strażak.
Najważniejsza informacja: nie ma rannych
Akcja gaśnicza przy ulicy Bakaliowej wciąż trwa, jednak sytuacja jest już pod kontrolą służb. Najważniejszą wiadomością jest fakt, że w wyniku tego groźnego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.