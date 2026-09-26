Jechał motocyklem z 13-latkiem, wylądowali w rowie. Śmigłowiec LPR w akcji

W sobotnie przedpołudnie w miejscowości Bieńki Karkuty (pow. ciechanowski) doszło do wypadku. Kierujący motocyklem stracił panowanie nad jednośladem i wjechał do rowu. Mężczyzna i towarzyszący mu nastolatek zostali przewiezieni do szpitala.

Autor: Policja Ciechanów/ Facebook