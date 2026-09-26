Jechał motocyklem z 13-latkiem, wylądowali w rowie. Śmigłowiec LPR w akcji

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-09-26 15:43

W sobotnie przedpołudnie w miejscowości Bieńki Karkuty (pow. ciechanowski) doszło do wypadku. Kierujący motocyklem stracił panowanie nad jednośladem i wjechał do rowu. Mężczyzna i towarzyszący mu nastolatek zostali przewiezieni do szpitala.

Jechał motocyklem z 13-latkiem, wylądowali w rowie. Śmigłowiec LPR w akcji
Autor: Policja Ciechanów/ Facebook

Bieńki Karkuty. Wypadek motocyklisty

Do wypadku doszło w sobotę, 26 września. O zdarzeniu poinformowała ciechanowska policja za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Około godz. 12 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierowca Yamahy stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Wraz z mężczyzną podróżował 13-letni pasażer” - podali mundurowi.

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Na miejscu zdarzenia lądował helikopter LPR. Zarówno 53-latek, jak i 13-latek zostali przetransportowani do szpitala.

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Z powodu wypadku zablokowana jest droga relacji Ciechanów-Sońsk w m. Bieńki Karkuty. Policja wyznaczyła już objazdy.

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