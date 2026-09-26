Jechał motocyklem z 13-latkiem, wylądowali w rowie. Śmigłowiec LPR w akcji

Bieńki Karkuty. Wypadek motocyklisty
Do wypadku doszło w sobotę, 26 września. O zdarzeniu poinformowała ciechanowska policja za pośrednictwem mediów społecznościowych.
„Około godz. 12 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierowca Yamahy stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Wraz z mężczyzną podróżował 13-letni pasażer” - podali mundurowi.
Ranni w szpitalu
Na miejscu zdarzenia lądował helikopter LPR. Zarówno 53-latek, jak i 13-latek zostali przetransportowani do szpitala.
Utrudnienia na Mazowszu
Z powodu wypadku zablokowana jest droga relacji Ciechanów-Sońsk w m. Bieńki Karkuty. Policja wyznaczyła już objazdy.