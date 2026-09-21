Wstrząsające przepowiednie św. Łucji. Miała mówić o wojnie i milionach ofiar. Wspomniała też o Polsce

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-09-21 18:00

Św. Łucja była jednym z trojga dzieci, którym w 1917 roku w Fatimie miała objawić się Matka Boska. Po latach przypisywano jej kolejne wizje dotyczące przyszłości świata. Wśród nich pojawiają się wojna, Rosja, miliony ofiar i zniszczenia w wielu europejskich krajach. Niektóre z tych przepowiedni brzmią dziś szczególnie niepokojąco. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszystkie przypisywane Łucji słowa mają potwierdzone źródło.

Łucja de Jesus dos Santos urodziła się 22 marca 1907 roku w portugalskim Aljustrel. W 1917 roku, razem z Franciszkiem i Hiacyntą Marto, miała doświadczać objawień maryjnych w Cova da Iria niedaleko Fatimy. Łucja miała wówczas dziesięć lat.

Według jej relacji 13 maja 1917 roku dzieci zobaczyły Matkę Boską. Franciszek miał ją widzieć, ale nie słyszeć. Hiacynta widziała i słyszała Maryję, natomiast Łucja miała z nią również rozmawiać. Objawienia miały powtarzać się przez kolejne miesiące. To właśnie Łucji przypisywane są słowa dotyczące tzw. trzech tajemnic fatimskich. Początkowo nie zostały one ujawnione. Z czasem kolejne informacje na ich temat zaczęły trafiać do opinii publicznej.

Miała widzieć przyszłość

Na tym jednak nie kończą się historie związane z Łucją. W późniejszych latach przypisywano jej kolejne wizje dotyczące przyszłości świata. Wśród krążących przekazów znajdują się również te dotyczące wielkiego konfliktu zbrojnego.

Jedna z najbardziej dramatycznych przepowiedni mówi o wojnie, w której zginąć miały miliony ludzi. W przypisywanej Łucji wizji pojawia się również Rosja oraz konflikt z Chinami. Według tego przekazu walki miały być wyjątkowo krwawe, a ich skutki miały dotknąć także Europę.

Wśród państw, które miały zostać zniszczone, wymienia się Holandię, Danię, Niemcy, Szwajcarię oraz północne Włochy. W niektórych publikacjach i internetowych przekazach pojawia się również Polska. To właśnie te fragmenty budzą dziś największe emocje. Zwłaszcza że świat obserwuje trwającą wojnę Rosji z Ukrainą, a sytuacja międzynarodowa od lat jest źródłem obaw przed rozszerzeniem konfliktu.

Co naprawdę powiedziała św. Łucja?

Tu pojawia się jednak bardzo ważne zastrzeżenie. Nie wszystkie przepowiednie krążące w internecie można bezpośrednio przypisać Łucji dos Santos. Część z nich pojawia się w późniejszych publikacjach i przekazach bez wskazania pierwotnego, wiarygodnego źródła.

Łucja zmarła w 2005 roku. Jej historia do dziś fascynuje miliony wiernych i osoby zainteresowane przepowiedniami. Wizje związane z Fatimą są przedmiotem licznych publikacji, ale przypisywanie Łucji konkretnych przewidywań dotyczących współczesnych wydarzeń wymaga ostrożności.

Jedno jest pewne: historia trojga dzieci z Fatimy od ponad stu lat budzi ogromne emocje. A przypisywane św. Łucji wizje dotyczące przyszłości świata do dziś są szeroko komentowane, szczególnie wtedy, gdy na świecie pojawiają się kolejne konflikty.

Płacząca kobieta na tle płonących budynków. Na wstawce św. Łucja. O jej przepowiedniach czytaj w SE.
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