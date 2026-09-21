Wstrząsające przepowiednie św. Łucji. Miała mówić o wojnie i milionach ofiar. Wspomniała też o Polsce

Łucja de Jesus dos Santos urodziła się 22 marca 1907 roku w portugalskim Aljustrel. W 1917 roku, razem z Franciszkiem i Hiacyntą Marto, miała doświadczać objawień maryjnych w Cova da Iria niedaleko Fatimy. Łucja miała wówczas dziesięć lat.

Według jej relacji 13 maja 1917 roku dzieci zobaczyły Matkę Boską. Franciszek miał ją widzieć, ale nie słyszeć. Hiacynta widziała i słyszała Maryję, natomiast Łucja miała z nią również rozmawiać. Objawienia miały powtarzać się przez kolejne miesiące. To właśnie Łucji przypisywane są słowa dotyczące tzw. trzech tajemnic fatimskich. Początkowo nie zostały one ujawnione. Z czasem kolejne informacje na ich temat zaczęły trafiać do opinii publicznej.

Miała widzieć przyszłość

Na tym jednak nie kończą się historie związane z Łucją. W późniejszych latach przypisywano jej kolejne wizje dotyczące przyszłości świata. Wśród krążących przekazów znajdują się również te dotyczące wielkiego konfliktu zbrojnego.

Jedna z najbardziej dramatycznych przepowiedni mówi o wojnie, w której zginąć miały miliony ludzi. W przypisywanej Łucji wizji pojawia się również Rosja oraz konflikt z Chinami. Według tego przekazu walki miały być wyjątkowo krwawe, a ich skutki miały dotknąć także Europę.

Wśród państw, które miały zostać zniszczone, wymienia się Holandię, Danię, Niemcy, Szwajcarię oraz północne Włochy. W niektórych publikacjach i internetowych przekazach pojawia się również Polska. To właśnie te fragmenty budzą dziś największe emocje. Zwłaszcza że świat obserwuje trwającą wojnę Rosji z Ukrainą, a sytuacja międzynarodowa od lat jest źródłem obaw przed rozszerzeniem konfliktu.

Co naprawdę powiedziała św. Łucja?

Tu pojawia się jednak bardzo ważne zastrzeżenie. Nie wszystkie przepowiednie krążące w internecie można bezpośrednio przypisać Łucji dos Santos. Część z nich pojawia się w późniejszych publikacjach i przekazach bez wskazania pierwotnego, wiarygodnego źródła.

Łucja zmarła w 2005 roku. Jej historia do dziś fascynuje miliony wiernych i osoby zainteresowane przepowiedniami. Wizje związane z Fatimą są przedmiotem licznych publikacji, ale przypisywanie Łucji konkretnych przewidywań dotyczących współczesnych wydarzeń wymaga ostrożności.

Jedno jest pewne: historia trojga dzieci z Fatimy od ponad stu lat budzi ogromne emocje. A przypisywane św. Łucji wizje dotyczące przyszłości świata do dziś są szeroko komentowane, szczególnie wtedy, gdy na świecie pojawiają się kolejne konflikty.

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