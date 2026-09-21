Ojciec Mai z Mławy po spotkaniu z wiceministrem. "Był zdumiony tym, co się wydarzyło". Waldemar Żurek komentuje

Kowalski usłyszał, że sprawa będzie dalej analizowana.

Wiceminister Dariusz Mazur miał zająć się uwagami rodziny i pełnomocników.

Po spotkaniu w resorcie delegacja udała się do Prokuratury Krajowej.

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Tata Mai z Mławy w Ministerstwie Sprawiedliwości. „Była to konstruktywna rozmowa”

Po wcześniejszej konferencji przed Ministerstwem Sprawiedliwości Jarosław Kowalski i jego pełnomocnicy spotkali się z wiceministrem Dariuszem Mazurem. Mazur jest podsekretarzem stanu w resorcie kierowanym przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

- Jesteśmy po kolejnym spotkaniu. Odbyliśmy teraz spotkanie z panem wiceministrem. Była to konstruktywna rozmowa. Pan minister podzielił nasze uwagi - relacjonował po rozmowie mecenas Wojciech Kasprzyk. Jak dodał, przedstawiciele resortu mają porozmawiać z Prokuraturą Krajową. Chodzi przede wszystkim o dalszy los postępowania, którego sposób prowadzenia pełnomocnicy od dłuższego czasu kwestionują.

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„Wiceminister był zdumiony”

- Mogę zdradzić tyle, że wiceminister był zdumiony tym, co się wydarzyło. Uważa, że materiał, który jest zebrany w aktach sprawy, na tym etapie nie pozwala umorzyć tego postępowania - mówił. Nie oznacza to jednak, że zapadła już decyzja o zmianie prokuratury czy wznowieniu konkretnych czynności. Jak zaznaczył prawnik, dalsze decyzje mają należeć do Prokuratury Krajowej. - To już teraz będzie zależało od Prokuratury Krajowej - zapowiedział.

Kolejne spotkanie już w Prokuraturze Krajowej

Po rozmowie w Ministerstwie Sprawiedliwości Kowalski wraz z pełnomocnikami udali się do siedziby Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie. - Na razie jeszcze nie oceniam tych spotkań. Na pewno widać duże współczucie i niezrozumienie działań prokuratury mławskiej. Zobaczymy, jak to dalej będzie przebiegało - powiedział mecenas. Kolejne rozmowy w PK odbędą się pod koniec września.

Minister Żurek: „Bardzo poważnie traktujemy informacje”

Po spotkaniu do sprawy odniósł się również Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości przekazał, że informacje przedstawione przez Jarosława Kowalskiego i jego pełnomocników są traktowane poważnie. Zapowiedział także działania w granicach kompetencji resortu. Wiceminister Dariusz Mazur poinformował z kolei, że podczas spotkania Kowalski i jego pełnomocnicy przedstawili aktualny stan sprawy oraz problemy, z którymi się mierzą. Jak przekazał, udało się również zorganizować rozmowę delegacji z przedstawicielami Prokuratury Krajowej.

Ojciec Mai od miesięcy walczy o zajęcie się sprawą

Jarosław Kowalski od miesięcy domaga się ponownej analizy materiałów dotyczących gróźb i stalkingu oraz przekazania sprawy innej prokuraturze. Podczas poniedziałkowej konferencji mówił również o nowych informacjach przedstawionych przez Polsat News, dotyczących obywatela Pakistanu Omara i jego relacji na temat rzekomego zlecenia zabójstwa Kowalskiego oraz jego pełnomocnika. Za rzekomym zleceniem zabójstwa ma stać Katarzyna G., matka Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo Mai.