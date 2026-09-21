Niemcy mają dość życia u siebie. Coraz chętniej przeprowadzają się... do Polski!

Niemcy uciekają z własnego kraju

Niemiecki portal „Handelsblatt” opisuje spektakularny wzrost liczby osób, które porzucają życie w Berlinie, Hamburgu czy Monachium i przenoszą się do Warszawy, Krakowa lub Wrocławia.

W 2025 roku 4 941 Niemców przeprowadziło się do Polski, co – jak podkreśla gazeta – jest najwyższym wynikiem od czasów pandemii. Jednocześnie tylko 1 720 osób wróciło z Polski do Niemiec, co daje wyraźnie negatywny bilans migracyjny po stronie Niemiec.

Niemieckie media zauważają, że Polska wyprzedziła w tym zestawieniu nawet tak popularne kierunki jak Wielka Brytania, Włochy czy Holandia.

„Niemcy tracą swoich najlepszych ludzi”

W komentarzach pojawia się coraz mocniejszy ton: Niemcy nie tylko przestają przyciągać, ale zaczynają tracić własnych specjalistów.

Polonijny portal „Polski Obserwator”, powołując się na niemieckie źródła, pisze wprost: lekarze, informatycy, przedsiębiorcy i freelancerzy wybierają Polskę, bo tam „da się żyć szybciej, taniej i wygodniej”.

Warszawa jak Frankfurt – a życie tańsze niż w Berlinie

„Handelsblatt” opisuje historię Kevina Wörnera, 33‑letniego przedsiębiorcy, który porzucił Berlin i przeniósł się do Warszawy.

Wörner prowadzi firmę „Channel Craft”, a w rozmowie z dziennikiem zachwyca się tempem rozwoju polskiej stolicy: nowe biurowce, nowoczesne dzielnice, dynamiczny rynek usług.To – jak podkreśla gazeta – symbol nowej fali niemieckich emigrantów, którzy nie jadą do Polski „z sentymentu”, lecz dla realnych korzyści ekonomicznych.

Niższe koszty życia i szybciej rosnące pensje

Niemieckie media zwracają uwagę na kilka kluczowych czynników:

Koszty życia – w Polsce nadal wyraźnie niższe niż w dużych niemieckich miastach.

Wzrost wynagrodzeń – według danych GUS, średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w 2026 roku do ponad 9 233 zł, co – jak zauważa „Polen Journal” – czyni Polskę coraz bardziej konkurencyjną wobec Niemiec.

Słabnąca gospodarka Niemiec – stagnacja, problemy przemysłu, wysokie koszty energii.

Dynamiczny rozwój Polski – niemieckie portale określają Polskę jako „Tigerstaat”, czyli gospodarczy tygrys Europy.

„Polska jest trendy” – piszą niemieckie portale

W 2026 roku Polska stała się w Niemczech tematem numer jeden - od ekonomii, przez kulturę, po politykę.

Niemieckie media podkreślają, że Polska nie jest już krajem, do którego „wraca się do rodziny”, lecz miejscem, do którego świadomie się emigruje.Powody są pragmatyczne: bezpieczeństwo, stabilność, rozwój i rosnące zarobki.

Nowy kierunek migracji: z zachodu na wschód

Eksperci cytowani przez „Polen Journal” zauważają, że trend migracyjny odwrócił się po raz pierwszy od 2000 roku.

W 2024 roku więcej osób przeniosło się z Niemiec do Polski niż w przeciwną stronę, co niemieckie media określają jako „historyczną zmianę”.

To – jak piszą analitycy – efekt rosnącej atrakcyjności Polski i spadającej konkurencyjności Niemiec.

Wnioski: Niemcy mają dość, Polska korzysta

Z niemieckich publikacji wyłania się jasny obraz:

Polska stała się krajem, który przyciąga niemieckich emigrantów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Niemcy narzekają na stagnację, wysokie koszty życia i brak perspektyw.

Polska oferuje dynamikę, rozwój, bezpieczeństwo i rosnące zarobki.

To nowy, historyczny moment: Niemcy coraz częściej wybierają życie po polskiej stronie Odry – i nie wygląda na to, by ten trend miał się szybko odwrócić.