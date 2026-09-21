Karol Strasburger odniósł się do emerytury. Przyznał, do kiedy planuje pracować

Spis treści
Kim jest Karol Strasburger?
Karol Strasburger (ur. 1947 w Warszawie) to polski aktor i prezenter telewizyjny. Wykształcenie aktorskie zdobył w warszawskiej PWST, którą ukończył w 1971 roku. Wcześniej uprawiał gimnastykę sportową, studiował na Politechnice Warszawskiej oraz w Państwowej Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Na ekranie zasłynął rolą Józefa Toliboskiego zrywającego nenufary w "Nocach i dniach" oraz występami w serialach "Kolumbowie", "Polskie drogi" i "Czarne chmury". W późniejszych latach pojawiał się m.in. w "Pierwszej miłości", "Klanie", "Magdzie M." i "Świecie według Kiepskich".
Od 1994 roku prowadzi teleturniej "Familiada" na antenie TVP2, a jego znakiem rozpoznawczym stały się opowiadane we wstępie dowcipy, popularnie nazywane "sucharami".
Prywatnie był trzykrotnie żonaty - jego pierwszą żoną była Barbara Burska, drugą Irena Morcińczyk, a w 2019 roku poślubił Małgorzatę Weremczuk. Irena zmarła w 2013 roku.
W wieku 72 lat po raz pierwszy został ojcem, gdy na świat przyszła jego córka Laura.
Karol Strasburger przejdzie na emeryturę? Jest komentarz gwiazdy TVP
Karol Strasburger jest nie tylko aktywny zawodowo, ale prywatnie. Wychowuje małą córeczkę, ciągle ćwiczy i gra w tenisa. Internauci jednak zastanawiali się, czy artysta myśli o emeryturze. Dziennikarz VOX FM postanowił zapytać go o to podczas Invest In Szczecin Open 2026.
- W moim zawodzie emerytura jako taka nie istnieje. Istnieje wyłącznie w przepisach i na papierze z racji wieku. Z punktu widzenia innych profesji na emeryturze jestem już od dłuższego czasu, ale w aktorstwie nie ma to większego wpływu na rzeczywistość. Pracujemy tak długo, jak długo mamy siłę i dajemy z siebie to samo, co kiedyś. Dopóki człowiek jest sprawny fizycznie oraz umysłowo, nie ma powodu, by odchodzić. Oczywiście odpuszczę w momencie, gdy zdrowie odmówi posłuszeństwa - gdy zacznę mieć problemy z pamięcią czy poruszaniem się. Mam jednak nadzieję, że to nie nastąpi zbyt szybko - przyznał Karol Strasburger.