Syn Cindy Crawford na ostatnich zdjęciach. O swojej walce mówił otwarcie, a rodzina trwała przy nim do końca

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Presley Gerber był modelem
Urodzony w 1999 roku w Beverly Hills Presley Gerber dorastał w słynnej rodzinie z branży modowej, ale wcześnie zaczął pracować na własne nazwisko. Jako młody chłopak związał się z agencją IMG Models, dzięki czemu szybko zaczął gościć na pokazach czołowych domów mody. Na wybiegach prezentował kolekcje takich marek jak Dolce & Gabbana, Calvin Klein czy Moschino.
Syn Cindy Crawford zmagał się z poważnymi problemami
Z upływem czasu Presley zaczął opowiadać o trudnościach w swoim życiu. Publicznie dzielił się swoimi zmaganiami ze zdrowiem psychicznym, w tym z depresją i uzależnieniami. Chciał, aby jego historia stała się wsparciem dla innych borykających się z podobnymi problemami. Prowadził w mediach społecznościowych serię na temat zdrowia psychicznego, aby nakłaniać do dyskusji o kwestiach często ukrywanych przed społeczeństwem. W marcu zamieścił jeden z ostatnich znaczących wpisów, w którym podzielił się refleksjami po terapii z użyciem ibogainy. Opisał ten proces jako bardzo wymagający.
Chwila ciszy przed przyjęciem wysokiej dawki ibogainy - moment, zanim wszystko się zmieniło. Byłem przerażony. (...) Trudno było mi odpuścić kontrolę, ale ufałem, że kieruje tym siła większa ode mnie. Wiedziałam, po co tam jestem. Zmierzyłem się z tym, przed czym uciekałem, i gdzieś w tym wszystkim zacząłem odnajdywać drogę powrotną do samego siebie… Zobaczymy, co przyniesie przyszłość… Modlę się, by to był ostatni raz, kiedy muszę tu wracać. Następnym razem chciałbym mieć wybór. I absolutnie nie mogę zapomnieć o niesamowitym zespole - troskliwym, życzliwym i niezwykle kompetentnym. To bardzo pomaga. Poznałem tam też świetnych ludzi, z którymi złapałem super kontakt
- pisał Presley na Instagramie.
To osobiste wyznanie poruszyło mnóstwo internautów, którzy wyrazili ogromne wsparcie w komentarzach. Wśród nich znalazły się również jego siostra i matka, wyrażające miłość i niezłomne kibicowanie jego walce z nałogami.
Ostatnie zdjęcia Presleya Gerbera i poruszające słowa matki
Zdjęcia udostępnione przez modela na początku sierpnia ukazywały Presleya w doskonałym humorze, zrelaksowanego i uśmiechniętego. Jego obserwatorzy odebrali to jako znak powrotu do równowagi, a także dowód, że stara się rozpocząć nowy rozdział w życiu i zamknąć trudny etap.
Wcześniej, dokładnie 2 lipca, urodzinowy wpis dla syna zamieściła na swoich profilach Cindy Crawford. Słynna modelka opublikowała ciepłe słowa pełne matczynej miłości i dumy z syna, który wyrósł na silnego mężczyznę, a do tekstu dodała znaczące wyznanie: „Kocham cię”.
Gdzie można szukać pomocy?
Każdy, kto boryka się z kryzysami emocjonalnymi lub myślami samobójczymi, może uzyskać bezpłatną profesjonalną pomoc. Ośrodki oferujące takie wsparcie to m.in.:
- Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (bezpłatny): 116 111
- Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie (bezpłatny): 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Infolinia dla osób w żałobie: 800 108 108
- Program "Tumbo Pomaga" wspierający dzieci i młodzież po stracie: 800 111 123
- Serwis internetowy pokonackryzys.pl
Jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie ludzkiego życia, koniecznie zadzwoń pod numer alarmowy 112.