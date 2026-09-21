Urszula Dudziak wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Wymowny komentarz gwiazdy polskiej muzyki

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-21 11:11

Urszula Dudziak to jedna z największych ikon polskiej muzyki. Artystka jest ciągle w znakomitej formie, regularnie koncertuje i nie planuje przestawać tego robić. Ciekawym wyjściem w jej przypadku mógłby być udział w "Tańcu z Gwiazdami". Czy planuje wziąć udział w programie Polsatu? Jej odpowiedź zaskoczy niektórych krytyków!

Urszula Dudziak zawodowo i prywatnie 

Urszula Dudziak to czołowa postać sceny jazzowej, ceniona w Polsce i na świecie jako wokalistka oraz kompozytorka słynąca ze świetnego opanowania techniki skatu. Przełomem w jej międzynarodowej karierze były lata 70. i sukces w USA, do czego przyczynił się gigantyczny hit "Papaya", który po latach ponownie zdobył wielką popularność w internecie.

Życie osobiste artystki silnie wiązało się z jej twórczością. Jej pierwszym mężem był znany skrzypek jazzowy Michał Urbaniak - owocem tego związku, oprócz wspólnych sukcesów muzycznych, są dwie córki, Katarzyna i Mika, które również wybrały ścieżkę muzyczną. Po rozwodzie w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych wokalistka związała się z pisarzem Jerzym Kosińskim, z którym tworzyła relację aż do jego tragicznej śmierci.

Dziś jej partnerem życiowym jest Bogdan Tłomiński.

Invest in Szczecin Open

Urszula Dudziak zawalczy w "Tańcu z Gwiazdami"? 

Urszula Dudziak nie ukrywa tego, że nie planuje szybko przechodzić na emeryturę. Artystka wprost zaznacza, iż wiek nie jest dla niej przeszkodą, a póki zdrowie pozwala, zamierza jak najdłużej koncertować. Czy w swoich planach uwzględnia "Taniec z Gwiazdami"? W rozmowie z VOX FM podczas "Invest In Szczecin Open 2026", Urszula Dudziak zdradziła, czy chciałaby wystąpić w hitowym formacie Polsatu.

- Dostawałam już propozycje i to kilka razy z rzędu. Jednak szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie wyjęcia paru miesięcy z życia na treningi w momencie, kiedy mam tak ogromne wzięcie, tyle koncertów i tyle rozpoczętych projektów. Na ten moment mówię nie - podsumowała Urszula Dudziak.

Już na jesień 2026 artystkę zobaczymy w formacie Canal Plus - "Eksperyment. Odsiadka", gdzie to wokalistka znajdzie się w więzieniu razem z byłymi osadzonymi. 

Uśmiechnięta Urszula Dudziak na tle logo programu halo tu polsat. O planach artystki przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 21
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

URSZULA DUDZIAK
TANIEC Z GWIAZDAMI