Urszula Dudziak wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Wymowny komentarz gwiazdy polskiej muzyki

Urszula Dudziak zawodowo i prywatnie

Urszula Dudziak to czołowa postać sceny jazzowej, ceniona w Polsce i na świecie jako wokalistka oraz kompozytorka słynąca ze świetnego opanowania techniki skatu. Przełomem w jej międzynarodowej karierze były lata 70. i sukces w USA, do czego przyczynił się gigantyczny hit "Papaya", który po latach ponownie zdobył wielką popularność w internecie.

Życie osobiste artystki silnie wiązało się z jej twórczością. Jej pierwszym mężem był znany skrzypek jazzowy Michał Urbaniak - owocem tego związku, oprócz wspólnych sukcesów muzycznych, są dwie córki, Katarzyna i Mika, które również wybrały ścieżkę muzyczną. Po rozwodzie w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych wokalistka związała się z pisarzem Jerzym Kosińskim, z którym tworzyła relację aż do jego tragicznej śmierci.

Dziś jej partnerem życiowym jest Bogdan Tłomiński.

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Urszula Dudziak zawalczy w "Tańcu z Gwiazdami"?

Urszula Dudziak nie ukrywa tego, że nie planuje szybko przechodzić na emeryturę. Artystka wprost zaznacza, iż wiek nie jest dla niej przeszkodą, a póki zdrowie pozwala, zamierza jak najdłużej koncertować. Czy w swoich planach uwzględnia "Taniec z Gwiazdami"? W rozmowie z VOX FM podczas "Invest In Szczecin Open 2026", Urszula Dudziak zdradziła, czy chciałaby wystąpić w hitowym formacie Polsatu.

- Dostawałam już propozycje i to kilka razy z rzędu. Jednak szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie wyjęcia paru miesięcy z życia na treningi w momencie, kiedy mam tak ogromne wzięcie, tyle koncertów i tyle rozpoczętych projektów. Na ten moment mówię nie - podsumowała Urszula Dudziak.

Już na jesień 2026 artystkę zobaczymy w formacie Canal Plus - "Eksperyment. Odsiadka", gdzie to wokalistka znajdzie się w więzieniu razem z byłymi osadzonymi.