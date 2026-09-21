Rafał Maserak wskazał faworytkę w "Tańcu z Gwiazdami". To właśnie ona ma największe szanse na wygraną?

Helena Englert zachwyca w "Tańcu z Gwiazdami"

Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" był wyjątkowy. Uczestnicy zaprezentowali choreografie do przebojów Maryli Rodowicz, a emocji nie brakowało zarówno na parkiecie, jak i przy jurorskim stole. Po zakończeniu programu Rafał Maserak podsumował występy gwiazd i odniósł się do uczestników, którzy jego zdaniem najmocniej zaznaczają swoją obecność w tej edycji. Szczególnie ciepło wypowiedział się o Helenie Englert. Aktorka od początku programu zbiera wysokie noty, a kolejne występy pokazują jej wszechstronność.

Mogę powiedzieć, że wychodzi na faworytkę programu. Nie chcę powiedzieć, że jest moją ulubioną zawodniczką, bo nie chcę tu faworyzować, ale za każdym razem widzimy inną odsłonę Heleny. I to jest fajne, i to jest piękne w tym programie, że możemy zobaczyć różne odsłony tych gwiazd, różne twarze

- powiedział Rafał Maserak w rozmowie z "Super Expressem".

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"Światełko widzę tam w tunelu"

Rafał Maserak zwrócił uwagę nie tylko na umiejętności taneczne uczestniczki, ale także na jej rozwój i zdolność do zaskakiwania widzów. Jego zdaniem Helena Englert z każdym tygodniem prezentuje się coraz lepiej, a jej potencjał staje się coraz bardziej widoczny.

Światełko widzę tam w tunelu, coraz mocniej świeci z jej strony

- przyznał.

Choć Maserak podkreśla, że nie chce nikogo faworyzować, nie ukrywa, że postępy aktorki robią na nim ogromne wrażenie.

Juror nie widzi fali niechęci wobec aktorki

Podczas rozmowy pojawił się także temat komentarzy internautów. Helena Englert już wcześniej wspominała, że spotyka się z nieprzychylnymi opiniami w sieci. Rafał Maserak przyznał jednak, że sam nie zauważył takiego zjawiska.

Nie spotkałem się, nie słyszałem, żeby ktoś mówił, że coś złego jest mówione na Helenę

- powiedział w rozmowie z Julitą Buczek.

Juror zaznaczył jednocześnie, że nie śledzi na bieżąco wszystkich internetowych dyskusji dotyczących programu. Jak podkreślił, najważniejsze jest dla niego to, że "Taniec z Gwiazdami" wywołuje emocje i angażuje widzów. Po trzech odcinkach rywalizacja wciąż pozostaje otwarta, jednak słowa Rafała Maseraka pokazują, że Helena Englert coraz mocniej zaznacza swoją pozycję w walce o zwycięstwo. Jeśli utrzyma dotychczasowe tempo rozwoju, może okazać się jedną z największych gwiazd tej edycji.

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