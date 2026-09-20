Maryla Rodowicz zaskoczyła, a Helena Englert niczym egipska królowa. Kreacje gwiazd z dzisiejszego "TzG" - ZDJĘCIA

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"Taniec z Gwiazdami" oddaje hołd ikonie polskiej muzyki. Maryla Rodowicz nie tylko pojawi się gościnnie w trzecim odcinku, 20 września, ale uczestnicy walczący o Kryształową Kulę zatańczą do jej największych przebojów. Usłyszymy zatem m.in. "Małgośkę", "Niech żyje bal" i "Remedium (Wsiąść do pociągu)". Co więcej - Maryla zaśpiewa dla nas na żywo.
"Taniec z Gwiazdami" i Maryla night - tak zaprezentowały się gwiazdy
Maryla Rodowicz to prawdziwy kolorowy ptak - nie boi się eksperymentować z kolorami, fasonami i dodatkami. Jej stylizacje zawsze przykuwają uwagę i mienią się feerią barw. Nic zatem dziwnego, że na dzisiejszej ściance "Tańca z Gwiazdami" również nudno nie jest.
Julia Wieniawa, która w tej edycji dołączyła do grona jury, postawiła na srebrną mini zakończoną pokaźnymi piórami, a Kaeyra postawiła na neonowy żółty komplet - długą spódnicę i biustonosz z długim rękawem. Szczególną uwagę przykuwa kobaltowy strój Julii Suryś i odważna sceniczna kreacja Izabeli Kuny, która odsłania wiele ciała. Zaszalała też Helena Englert, która z grzywką i w żółto-pomarańczowym stroju przywodzi na myśl egipską królową. Wszystkie kreacje obejrzycie w poniższej galerii.
Maryla Rodowicz zaśpiewała w "Tańcu z Gwiazdami"
Dzisiejszy odcinek otworzył zapowiadany występ na żywo w wykonaniu Maryli Rodowicz. Królowa polskiej piosenki mocno zaskoczyła, bo tym razem ubrała się... na czarno. Długą, zwiewną suknię zakryła oversizową marynarką w tym kolorze, a cały look uzupełniła gigantycznym srebrnym naszyjnikiem.
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"Taniec z Gwiazdami" - to oni zatańczą w trzecim odcinku
W "Tańcu z Gwiazdami" udział biorą obecnie:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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