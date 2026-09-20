Nowy sezon "Outlander: Krew z krwi". Kiedy obejrzymy finał? Oto harmonogram premier odcinków

Pełna miłości i tajemnic opowieść znów gości na platformie HBO Max. Epizody najnowszej odsłony serialu "Outlander: Krew z krwi" będą dodawane do biblioteki serwisu co tydzień (zaplanowano jedną pauzę), aż do wielkiego zakończenia serii, które przewidziano na końcówkę listopada.

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Co przyniesie drugi sezon serialu "Outlander: Krew z krwi"?

W drugiej serii produkcji "Outlander: Krew z krwi" główni bohaterowie: Ellen, Brian, Julia oraz Henry, muszą stawić czoła nie tylko własnym problemom, ale także zawalczyć o losy szkockich Highlandów. Wychodzące na jaw kolejne tajemnice sprawiają, że młode pary stają przed niezwykle trudnymi wyzwaniami. Oddzieleni przez niezależne od nich okoliczności, bohaterowie będą próbowali ponownie się połączyć, podczas gdy poszczególne klany wybierają strony w trwającym powstaniu jakobickim.

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"Outlander: Krew z krwi" - kogo zobaczymy na ekranie?

Główne postacie w serialu grają: Harriet Slater (jako Ellen MacKenzie), Jamie Roy (jako Brian Fraser), Hermione Corfield (jako Julia Moriston) oraz Jeremy Irvine (jako Henry Beauchamp). Na ekranie pojawią się także m.in.: Tony Curran w roli Lorda Simona Lovata, Seamus McLean Ross jako Colum MacKenzie, Sam Retford wcielający się w Dougala MacKenzie, Rory Alexander jako Murtagh Fitzgibbons Fraser oraz Conor MacNeill jako Ned Gowan.

Ile odcinków ma 2. sezon "Outlander: Krew z krwi" i kiedy finał? (Rozpiska)

Nowe epizody serialu "Outlander: Krew z krwi" mają swoje premiery w soboty. Łącznie widzowie otrzymają dziesięć odcinków. Pierwszy z nich zadebiutował na HBO Max w sobotę, 19 września, a zakończenie serii przewidziano na koniec listopada. Oto jak prezentuje się dokładny terminarz premier:

"Outlander: Krew z krwi", sezon 2, odcinek 1 – sobota, 19 września,

"Outlander: Krew z krwi", sezon 2, odcinek 2 – sobota, 26 września,

"Outlander: Krew z krwi", sezon 2, odcinek 3 – sobota, 3 października,

"Outlander: Krew z krwi", sezon 2, odcinek 4 – sobota, 10 października,

"Outlander: Krew z krwi", sezon 2, odcinek 5 – sobota, 17 października,

"Outlander: Krew z krwi", sezon 2, odcinek 6 – sobota, 24 października,

"Outlander: Krew z krwi", sezon 2, odcinek 7 – sobota, 31 października,

"Outlander: Krew z krwi", sezon 2, odcinek 8 – sobota, 7 listopada,

"Outlander: Krew z krwi", sezon 2, odcinek 9 – sobota, 21 listopada,

"Outlander: Krew z krwi", sezon 2, odcinek 10 – sobota, 28 listopada.

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