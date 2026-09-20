TVP ma nowy hit? Ten serial zgarnia naprawdę dobre opinie. Wśród gwiazd Filip Gurłacz

Serial "Słoneczna. Poza ciszą" przenosi widzów do małego, hermetycznego miasteczka. W tej niewielkiej społeczności otwarte mówienie o problemach ze zdrowiem psychicznym budzi ogromny niepokój przed krytyką, plotkami i odrzuceniem. Fabuła krok po kroku ukazuje proces, w którym mieszkańcy stopniowo przełamują swoje opory, zaczynając rozmawiać o życiowych kryzysach, utracie bliskich, dojmującej samotności oraz konieczności szukania wsparcia u innych.

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Mimo braku szerokiej kampanii marketingowej, w przeciwieństwie do głośno promowanej "Felicità", nowa produkcja bardzo pozytywnie zaskoczyła widzów. "Słoneczna. Poza ciszą" błyskawicznie zdobyła sympatię oglądających i obecnie może pochwalić się bardzo dobrym wynikiem na poziomie 7,4/10, choć trzeba mieć na uwadze, że średnia ta bazuje na razie na zaledwie 21 oddanych głosach.

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Fabuła serialu "Słoneczna. Poza ciszą"

"Słoneczna. Poza ciszą" to psychologiczna opowieść o młodej terapeutce, która stara się zadomowić w zamkniętej społeczności Pułtuska. Główna bohaterka, Lena Majewska, przenosi się do rodzinnego miasteczka swojego narzeczonego z zamiarem otwarcia tam pierwszej poradni psychologicznej. Niestety, osobisty dramat krzyżuje ich plany. Mimo chłodnego przyjęcia przez krewnych partnera oraz dystansu ze strony sąsiadów, Lena postanawia zostać i prowadzić swój gabinet. W środowisku, w którym korzystanie z pomocy psychologa wciąż jest powodem do wstydu, musi ona powoli budować zaufanie wśród osób, które początkowo podchodzą sceptycznie do jej pracy i samej idei rozmawiania o trudnościach emocjonalnych.

Słoneczna. Poza ciszą. Kogo zobaczymy na ekranie?

Na ekranie możemy podziwiać plejadę znakomitych aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Jacek Knap, Agnieszka Suchora, Waleria Gorobets, Magdalena Walach oraz Andrzej Nejman. U boku tych gwiazd występują także Łukasz Lewandowski, Wojciech Żołądkiewicz, Monika Krzywkowska i Łukasz Nowicki. Za realizację tego ambitnego projektu odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu, działająca w strukturach Telewizji Polskiej.

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Premiera serialu "Słoneczna. Poza ciszą" na TVP VOD. Kiedy nowe odcinki?

Debiutancki odcinek tego obyczajowego formatu miał swoją premierę w czwartek, 17 września, na platformie streamingowej TVP VOD. Fani produkcji mogą spodziewać się regularnych aktualizacji, ponieważ kolejne epizody będą udostępniane widzom co tydzień, zawsze w ten sam dzień, czyli w czwartki.

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