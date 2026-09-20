Tajemnica imienia Abelarda Gizy. Skrywa się za nim wyjątkowa historia rodzinna

Dziadek Abelarda Gizy miał konkretne marzenie

Początki tej historii sięgają czasów, kiedy Abelarda Gizy nie było jeszcze na świecie. Hugon Lasecki, ceniony malarz i profesor Akademii Sztuk Pięknych, a prywatnie dziadek komika, był wielkim pasjonatem historii średniowiecznego filozofa i teologa, Pierre’a Abélarda.

Fascynacja tą historyczną postacią była tak silna, że chciał, by jego syn nosił imię Abelard. Życie napisało jednak inny scenariusz i zamiast syna, powitał na świecie córkę, której nadano imię Heloiza. Mimo to, pragnienie posiadania w rodzinie Abelarda nie przeminęło i po upływie czasu Lasecki poprosił córkę, by tak właśnie nazwała swojego przyszłego syna. Gdy chłopiec przyszedł na świat, matka wywiązała się z danego słowa. W ten sposób polska scena komediowa zyskała artystę, którego imię do dzisiaj budzi ciekawość. Dla wielu brzmi ono tak oryginalnie, że ciężko im uwierzyć w autentyczność tej rodzinnej opowieści.

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Abelard nie zawsze akceptował swoje imię

Obecnie to unikalne imię stanowi jeden z głównych znaków rozpoznawczych komika. W latach młodości bywało jednak z tym różnie. Abelard Giza przyznawał w przeszłości, że jego rówieśnicy często zwracali uwagę na to, jak się nazywa, niejednokrotnie docinając mu z tego powodu. Z upływem lat zrozumiał jednak, że to, co go odróżnia od innych, jest jego siłą. Cecha, która w dzieciństwie była powodem do żartów, dzisiaj sprawia, że jest absolutnie niepodrabialny.

Interesujące jest to, że kiedy sam założył rodzinę i powitał na świecie dzieci, zdecydował się na znacznie bardziej klasyczne wybory. Jego córki otrzymały krótkie i popularne imiona - Mia oraz Ida.

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Kariera Abelarda Gizy

Mimo że dla wielu fanów jest on przede wszystkim mistrzem stand-upu, jego przygoda z polską sceną rozrywkową ma znacznie dłuższą historię. Zaczynał jako jeden z założycieli popularnego Kabaretu Limo, a po rozwiązaniu formacji z powodzeniem postawił na karierę solową. Przez lata wypracował sobie miano jednego z najbardziej lubianych i cenionych komików w Polsce. Zajmuje się również pisaniem scenariuszy, bierze udział w produkcjach filmowych i za każdym razem przyciąga tłumy fanów na swoje występy.