Tak Zygmunt Chajzer bawił się na weselu syna. Prezenter był królem parkietu!

Zygmunt Chajzer wspierał syna w dniu ślubu

Filip Chajzer jest już żonaty. 19 września 2026 roku odbył się jego wyczekiwany ślub z ponad 20 lat młodszą wybranką Bianką. W dniu uroczystości w rodzinie Chajzerów nie zabrakło radości, co można było zauważyć na twarzach. Zygmunt Chajzer w uśmiechem wszedł do kościoła na krakowskim Podgórzu, a u jego boku pojawiła się jego żona i matka Filipa - Dorota Chajzer. Kobieta założyła na tę okazję prosty, biały strój. Zygmunt z kolei zwracał uwagę szarym garniturem, który może przypominać jego stylizacje z kultowego programu "Idź na całość". Nie tylko na mszy świętej towarzyszył im dobry humor.

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Przednia zabawa do białego rana

Zygmunt Chajzer przez cały dzień nie krył zadowolenia i dobrego humoru. Podczas przyjęcia weselnego, które odbyło się w eleganckiej restauracji Pino Garden w Krakowie, prezenter telewizyjny chętnie celebrował wyjątkowy moment w życiu swojego syna. Nie zabrakło oczywiście symbolicznego toastu. Zygmunt można było zobaczyć z kieliszkiem szampana w dłoni, którym wznosił toast za zdrowie i szczęście młodej pary. Później przyszedł czas na zabawę na parkiecie. Zygmunt Chajzer z dużym entuzjazmem prezentował swoje umiejętności taneczne i najwyraźniej ani myślał szybko schodzić z parkietu. Bawił się znakomicie i wywijał niemal do białego rana!

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Związek Filipa Chajzera i 20-letniej Bianki przetrwał krytykę

Relacja pary od samego początku budziła sporo kontrowersji, głównie ze względu na 22-letnią różnicę wieku między 42-letnim prezenterem a jego 20-letnią partnerką. Mimo negatywnych opinii para zdecydowała się na szybki ślub, a na miejsce ceremonii wybrali Kraków, z którym wiążą swoją wspólną przyszłość.