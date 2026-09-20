Mama Filipa Chajzera w centrum uwagi na ślubie! Jej stylizacja wywołuje emocje

To był wyjątkowy dzień dla Filipa Chajzera i jego ukochanej Bianki. Para w sobotę, 19 września 2026 roku, stanęła przed ołtarzem w Krakowie, rozpoczynając kolejny etap wspólnego życia. Ceremonia odbyła się w jednym z krakowskich kościołów w Podgórzu, a wśród zaproszonych znaleźli się członkowie rodziny oraz przyjaciele nowożeńców. Ślub od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie. Filip Chajzer i Bianka przez ostatnie miesiące chętnie dzielili się informacjami dotyczącymi swojej relacji, a ich szybkie zaręczyny i decyzja o ślubie były szeroko komentowane w mediach.

Podczas uroczystości wszystkie spojrzenia skupiały się przede wszystkim na pannie młodej. Bianka pojawiła się w efektownej białej sukni, która podkreślała jej sylwetkę. Nie był to jednak jedyny ślubny look, który przyciągał uwagę.

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Skradła uwagę na ślubie syna? Mama Filipa Chajzera postawiła na odważny kolor

Mama Filipa Chajzera również zdecydowała się na jasną stylizację. Dorota Chajzer pojawiła się na uroczystości w białym garniturze o luźniejszym, eleganckim fasonie. Do kompletu dobrała niewielką torebkę, która współgrała z całością.

Jasny kolor zdecydowanie wyróżniał ją wśród gości. Choć biel tradycyjnie kojarzy się przede wszystkim z panną młodą, Dorota Chajzer postawiła na stylizację, która była jednocześnie klasyczna i nowoczesna.

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Do garnituru dobrała rozpuszczone, długie blond włosy oraz delikatne dodatki. Całość uzupełniał jej uśmiech, dzięki któremu prezentowała się bardzo swobodnie. Mama prezentera nie próbowała jednak konkurować z panną młodą - jej stylizacja była elegancką propozycją dla mamy pana młodego.

Znacznie bardziej niż sama kreacja uwagę przyciągnęło zachowanie Doroty Chajzer po zakończeniu ceremonii. Gdy nowożeńcy opuścili kościół, mama Filipa podeszła do Bianki i serdecznie ją uściskała. Widać, że mają dobre relacje.

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Zobacz naszą galerię: Skradła uwagę na ślubie syna? Mama Filipa Chajzera postawiła na odważny kolor

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