SZOK przed kolejnym odcinkiem "TzG"! Joanna Jędrzejczyk odejdzie z programu?

Jędrzejczyk przerwała milczenie przed kolejnym "TzG". Chciała odejść z programu

Joanna Jędrzejczyk wkroczyła na parkiet "Tańca z Gwiazdami" z ogromnym doświadczeniem sportowym. Przez lata zawodowej kariery musiała być perfekcyjnie przygotowana, walczyć o zwycięstwo i przede wszystkim polegać na sobie. Taniec okazał się jednak zupełnie inną dyscypliną.

Tutaj nie wystarczy siła, kondycja i determinacja. Potrzebne są także zaufanie, współpraca i umiejętność oddania kontroli drugiej osobie. To właśnie z tym Joanna mierzy się podczas treningów z Kamilem Kuroczko. Jak sama przyznała, nie wszystko od początku było łatwe.

Zobacz też: Joanna Jędrzejczyk zdradza powód wyprowadzki z Polski. Wybrała USA

SZOK przed kolejnym odcinkiem "TzG"! Jędrzejczyk chciała odejść z programu

Joanna Jędrzejczyk zdradziła "Super Expressowi", że za kulisami programu pojawił się trudny moment. Choć na ekranie widzowie oglądają ich wspólne występy, nie wszystko, co dzieje się między treningami, jest widoczne.

Był trudny moment, że chciałam odejść z programu - wyznała nam Joanna.

To bardzo mocne słowa. Udział w "Tańcu z Gwiazdami|" wymaga od niej nie tylko fizycznego wysiłku, ale także zmierzenia się z własnymi przyzwyczajeniami. Ostatecznie zarówno ona, jak i Kamil znaleźli sposób, by przejść przez trudniejszy moment.

Jakoś... Wyważyliśmy pokorę ponad ego i ja i Kamil jesteśmy, idziemy dalej - dodała Jędrzejczyk.

Po drugim odcinku sportsmenka zrozumiała również, że nie może oczekiwać od siebie natychmiastowej przemiany. Taniec jest dla niej zupełnie nową dziedziną, a nauczenie się odpowiednich ruchów i przede wszystkim swobody na parkiecie wymaga czasu.

Po drugim odcinku zrozumiałam, że ja tak szybko nie przejdę jakiejś transformacji - powiedziała.

Joanna przez całe życie była osobą, która nie czekała na innych. Sama realizowała się zawodowo, biznesowo i prywatnie. Teraz musi jednak nauczyć się funkcjonować w zupełnie innym układzie.

Ja po prostu będę JJ, która zawsze bierze stery w swoje ręce, ale w takiej kolaboracji, w partnerstwie z Kamilem. No bo normalne jest to, że nie będę tam tą ekspertką - tłumaczyła.

Zobacz też: Gorąca Joanna Jędrzejczyk ROZGRZAŁA parkiet "Tańca z Gwiazdami". Co za odkrywająca sukienka!

Była zawodniczka MMA przyznała również, że po pierwszym odcinku zbyt mocno przeżywała własne błędy. Dziś stara się podejść do nich z większym dystansem.

Jako już profesjonalna sportsmenka, pozwalam sobie na błędy, na nieudolności. Bo po pierwszym odcinku ja się troszeczkę zadręczyłam tym, że mi coś nie wyszło, a mi ma prawo to nie wyjść - powiedziała.

Jednym z największych wyzwań jest dla niej także oddanie Kamilowi części kontroli. Taniec wymaga bowiem zaufania i bardzo dużej bliskości między partnerami.

I staram się oddawać Kamilowi to partnerstwo w tańcu. Ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie o totalne oddanie. Żeby z kimś być w bardzo intymnym kontakcie, to trzeba się poznać - zdradziła.

Joanna i Kamil spędzają ze sobą już kilka tygodni. Wspólne treningi sprawiły, że dobrze się poznali, ale Jędrzejczyk uważa, że wciąż jest za wcześnie na pełne zaufanie, którego wymaga taniec.

My się bardzo dobrze poznaliśmy już przez te ostatnie pięć tygodni, ale to nadal jest za mało, żeby oddać się tak kompletnie w takiej intymności, która faktycznie jest w tańcu - powiedziała.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Wirujące ciało Joanny Jędrzejczyk niemal zupełnie odkryte! Ludzie aż drżeli z ekscytacji

Zobacz naszą galerię: SZOK przed kolejnym odcinkiem "TzG"! Joanna Jędrzejczyk odejdzie z programu?

28

Sonda Czy lubisz Taniec z Gwiazdami? TAK NIE NIE MAM ZDANIA