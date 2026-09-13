Gorąca Joanna Jędrzejczyk ROZGRZAŁA parkiet "Tańca z Gwiazdami". Co za odkrywająca sukienka!

Kim jest Joanna Jędrzejczyk?

Joanna Jędrzejczyk urodziła się 18 sierpnia 1987 roku w Olsztynie. Karierę sportową rozpoczęła od Muay Thai i kickboxingu, w których odnosiła liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Według danych UFC zdobyła pięciokrotnie mistrzostwo świata IFMA w Muay Thai oraz czterokrotnie mistrzostwo Europy.

W zawodowym MMA zadebiutowała w 2012 roku. 14 marca 2015 roku podczas gali UFC 185 pokonała Carlę Esparzę przez TKO w drugiej rundzie i zdobyła mistrzowski pas UFC w kategorii słomkowej. Tym samym została pierwszą Polką i pierwszą Europejką, która zdobyła mistrzostwo UFC wśród kobiet.

Jędrzejczyk pięciokrotnie obroniła tytuł mistrzowski. Pokonała kolejno Jessicę Penne, Valérie Létourneau, Claudię Gadelhę, Karolinę Kowalkiewicz oraz Jessicę Andrade. Pas straciła 4 listopada 2017 roku, przegrywając z Rose Namajunas.

W 2024 roku Joanna Jędrzejczyk została wprowadzona do UFC Hall of Fame, stając się pierwszą Polką uhonorowaną w ten sposób. W 2026 roku jej pierwsza walka z Zhang Weili z gali UFC 248 została również wprowadzona do UFC Hall of Fame w kategorii "Fight Wing" - była to pierwsza kobieca walka w historii wyróżniona w tej kategorii.

Joanna Jędrzejczyk w "Tańcu z Gwiazdami"

Joanna Jędrzejczyk występuje w jesiennej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie towarzyszy jej tancerz latynoamerykański Kamil Kuroczko, z którym tworzy parę numer 8. Za swój pierwszy odcinek w programie otrzymała 22 punkty. Za drugi w drugim odcinku - tyle samo.

Joanna Jędrzejczyk w "Tańcu z gwiazdami". Porównała udział w show do MMA!

Joanna Jędrzejczyk BŁYSZCZY na parkiecie. Co nieco odkryła!

Joanna Jędrzejczyk w 2. odcinku "Tańca z Gwiazdami" musiała zmierzyć się z cha cha cha. Okazało się, że nie tylko taniec rozgrzał widzów, ale również jej piękna stylizacja. Odsłoniła ona nie tylko piękne nogi mistrzyni sztuk walki, ale również kształtne piersi. Ten kolor sukienki równie podkreślił urodę sportowczyni. Zobaczcie to w galerii!