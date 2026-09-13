MegaKot reaguje na hejt za młodsze kobiety. "To są zakomplekszone stare dziady i baby"

Kim jest Arkadiusz Zgorzelski?

MegaKot to pseudonim Arkadiusza Zgorzelskiego (posługującego się także nazwiskiem Arek Kocik) – polskiego biznesmena i celebryty wywodzącego się ze Szczecina. Zawodowo działa w branży nieruchomości oraz budownictwie jako deweloper. W swoim dorobku ma m.in. modernizację słynnego Hotelu Bałtyk w Międzyzdrojach, angażuje się również w odnowę szczecińskiej Wenecji.

Popularność w sieci przyniósł mu udział w nagraniach u kontrowersyjnego twórcy Lorda Kruszwila, gdzie odgrywał postać jego ojca. Na Instagramie buduje wizerunek człowieka zamożnego i ekscentrycznego, nie ukrywając zamiłowania do luksusowych aut oraz imprezowego trybu życia.

Szersza publiczność usłyszała o nim w 2021 roku, kiedy zasilił obsadę programu "Królowe życia" na kanale TTV. Telewizyjna kariera szybko jednak wywołała spore kontrowersje. Na jaw wyszły jego dawne wypowiedzi internetowe, w których wspominał o śmierci czterech swoich byłych partnerkek (z których jedna została zamordowana, a druga odebrała sobie życie), dodając, że sam był w tej sprawie przesłuchiwany przez policję jako podejrzany.

Jaś Kapela komentuje incydent z udziałem Arka „Megakota” Kocika

MegaKot ma nową dziewczynę

Już w sierpniu 2026 pojawiły się doniesienia o tym, że MegaKot rozstał się z dziewczyną i obecnie ma nową partnerkę. Ponownie u jego boku pojawiła się młodsza kobieta, która była trochę podobna do Karolinki. Widzowie zaczęli się niepokoić, że z jego poprzednią partnerką mogło coś się stać. Arkadiusz jednak w każdym poście uspokajał, że z Karoliną nic złego się nie dzieje, a dziewczyna wiedzie normalne życie.

MegaKot reaguje na falę hejtu

Środowisko internetowe i widzowie ostro skrytykowali jego przeszłość, powiązania z patostreamerami oraz publiczne chwalenie się relacjami z bardzo młodymi kobietami. Najnowszy związek zebrał ją falę hejtu w komentarzach. Zgorzelski postanowił wydać małe oświadczenie na TikToku.

- Słuchajcie, ja jestem specjalistą od dużej różnicy wieku, oczywiście. Ludzie piszą, że "o Jezu, małolata" i jeszcze celowo zaniżają wiek. Tak samo było z Karoliną! Jak się z nią rozstałem, to dostawała mnóstwo wiadomości z propozycjami randki. Wyobrażacie to sobie? Te same osoby, które hejtowały, że jestem za stary do niej pisali. A teraz piszą do mnie, że ona jest za młoda. Yo śmieszne - napisał Arkadiusz.

Jak zaznaczył, zanim zaczął spotykać się z Wiktorią, czyli obecną partnerką, te same osoby, co również jego podrywały, teraz zaczęły go krytykować. Jest przekoanny, że gdyby się rozstał z dziewczyną, to by do niego pisały ponownie propozycje matrymonialne.

- Heretycy to są zakomplekszone stare dziady i baby, które nie pogodziły się z wiekiem, że jest już młody i atrakcyjny i tego nie rozumiem. Ja się pogodziłem z swoim wiekiem, jestem starszy, mi to nie przeszkadza. Wręcz właśnie lubię przychodzić z młodymi osobami - podsumował gwiazdor TV.