Julia Wieniawa chce zostać matką?! Dała sobie na to dwa lata!

Wśród gwiazd młodego pokolenia Julia Wieniawa wyróżnia się wszechstronnością. Jedni ją uwielbiają i wspierają, drudzy - zawzięcie krytykują. Artystka idzie jednak po swoje, wciąż odnosząc kolejne sukcesy w świecie polskiego show-biznesu.

Ale co z życiem prywatnym? Plotek nie brakuje. Ostatnio jednak sama zainteresowana zebrała się na zajęcie mocnego stanowiska: chce wkrótce zostać mamą.

Julia Wieniawa pracuje jak mrówka. Ostatnio zasiadła w jury "Tańca z Gwiazdami"

27-letnia gwiazda prowadzi jednocześnie karierę zarówno aktorską, jak i muzyczną. Właśnie zaprezentowała nowy singiel "27 (Do gwiazd!)", który - jak zapowiada sama Julia Wieniawa - otwiera nowy etap w jej życiu.

- Estradowość, żywe instrumenty, bezczelna pewność siebie i ambicja sięgania coraz wyżej - czytamy w oficjalnym opisie piosenki.

W ostatnich tygodniach Wieniawa jest jednak na językach również w związku z całkiem inną działką. Po odejściu z jury TVN-owskiego programu "Mam Talent!", artystka dołączyła do jury w polsatowskim hicie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Za nią już pierwszy odcinek!

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Piosenkarka wypaliła o macierzyństwie. Tak widzi się po trzydziestce

Przy okazji promocji nowej piosenki Julia Wieniawa zaskoczyła krótkim, ale dobitnym planem na przyszłość. Wiele gwiazd udowodniło już zresztą, że "ambicja sięgania coraz bliżej" wcale nie wyklucza się z założeniem rodziny i tymczasowym odłożeniem pracy na bok. Taki właśnie maluje się najbliższą przyszłość piosenkarki!

- Dziecko - wypaliła wprost Wieniawa, zapytana w RMF FM o to, co zamierza zrobić przed 30. urodzinami.

Nie ma co ukrywać: to już niedługo! W grudniu piosenkarka skończy 28 lat, czyli na macierzyństwo daje sobie jeszcze nieco ponad dwa lata. Julia przyznała, że zostanie mamą należy do jej głównych życiowych planów. Za kilka lat widzi się z daleka od miejskiego szumu - z dzieckiem w swoim leśnym domku.

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O życiu prywatnym Wieniawy wciąż jest głośno

W przeszłości Julia Wieniawa była w kilku szeroko komentowanych związkach ze znanymi mężczyznami. Jej partnerami byli Antoni Królikowski i Aleksander Milwiw-Baron, którzy dziś są już ojcami, a także Nikodem Rozbicki. Na ogół artystka nie rozpamiętuje publicznie przeszłości, jak i nie dzieli się szczegółami ze swojego życie prywatnego. Niedawno mówiło się, że jej chłopakiem został pochodzący z Belgii piłkarz Hervé Matthys, ale podobno to też już przeszłość. Czy Julia wkrótce zdradzi więcej o swoich prywatnych planach na życie 30+? Czas pokaże. Fani na pewno trzymają za nią kciuki!

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