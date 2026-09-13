Reese Witherspoon pochwaliła się 27-letnią córką. Wyglądają jak siostry!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-13 11:18

Reese Witherspoon ma 50 lat i jest dumną mamą trojga dzieci - córki i dwóch synów. Ostatnio gwiazda Hollywood opublikowała w sieci zdjęcie ze swoją córką, Avą, która właśnie obchodziła urodziny. Fani są w szoku – matka i córka wyglądają niemal identycznie. Pod postem zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów!

Uśmiechnięte Reese Witherspoon i jej córka Ava. O ich niesamowitym podobieństwie przeczytasz na łamach SE.
Autor: @reesewitherspoon/ Instagram

Z okazji 27. urodzin swojej najstarszej pociechy, Reese Witherspoon udostępniła w mediach społecznościowych urocze zdjęcie. Na fotografii uśmiechnięta gwiazda pozuje z Avą Phillippe, której ojcem jest aktor Ryan Phillippe. Wspólny kadr błyskawicznie obiegł sieć, a internauci z różnych zakątków świata zasypali aktorkę tysiącami pełnych zachwytu komentarzy!

Reese Witherspoon i Ava Phillippe wyglądają jak rówieśniczki

Zdjęcie pojawiło się w sieci krótko po urodzinach Avy, które przypadają 9 września. 50-letnia laureatka Oscara dołączyła do niego pełen czułości wpis, w którym życzyła swojej najstarszej córce wszystkiego najlepszego.

- Wszystkiego najlepszego dla mojej słodkiej dziewczynki Avy! Nieskończenie kreatywna, rozsądna i zabawna - napisała.

Choć intencją wpisu były życzenia urodzinowe, uwaga fanów skupiła się głównie na niezwykłym podobieństwie matki i córki. Internauci zgodnie stwierdzili, że gwiazda wygląda niemal jak rówieśniczka swojej dorosłej pociechy, a Ava jest wierną kopią sławnej mamy.

- Ona wygląda jak Reese bardziej od Reese; która to która?; geny ojca nawet się nie starały; naprawdę bliźniaczki!; urodziłaś samą siebie - czytamy.

Gwiazda ma za sobą dwa rozwody

Drogi Reese Witherspoon i Ryana Phillippe'a przecięły się po raz pierwszy w 1997 roku, podczas przyjęcia z okazji 21. urodzin aktorki. Uczucie wybuchło nagle i zaledwie dwa lata później zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Z tego związku pochodzi 27-letnia obecnie Ava oraz blisko 23-letni syn Deacon. Małżeństwo zakończyło się rozwodem, gdy chłopiec był jeszcze dzieckiem.

Kolejnym mężem gwiazdy Hollywood został Jim Toth. Ich ślub odbył się wiosną 2011 roku, a kilkanaście miesięcy później na świat przyszedł ich syn, Tennessee. Ten związek również zakończył się rozstaniem i trzy lata temu doszło do rozwodu. Obecnie nie ma potwierdzonych informacji o tym, czy jedna z najlepiej opłacanych aktorek na świecie jest w nowym związku.

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