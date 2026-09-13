Elisabeth Duda w "Europa da się lubić - nowe pokolenie". Francuska gwiazda znowu na ekranie TVP

Ulubienica widzów znowu w akcji. Kim jest Elisabeth Duda?

Elisabeth Duda to postać, której wielbicielom polskiej telewizji z pewnością nie trzeba przedstawiać. Urodzona w Paryżu polsko-francuska aktorka i prezenterka zyskała gigantyczną popularność na początku lat dwutysięcznych, reprezentując Francję w oryginalnej odsłonie kultowego talk-show. Jej niezwykły temperament, urokliwy akcent i ogromne poczucie humoru sprawiły, że natychmiast stała się ulubienicą publiczności. Teraz powraca w odświeżonym formacie „Europa da się lubić - nowe pokolenie”, aby stanowić pomost między legendarną historią programu a jego najnowszą odsłoną.

Jako doświadczona gwiazda show, Elisabeth doskonale wie, jak przełamywać stereotypy i bawić widzów anegdotami o francuskim stylu życia. W nowej generacji programu jej obecność to prawdziwy ukłon w stronę wiernych fanów. Aktorka z pewnością wniesie do studia klasę, wrodzoną elegancję oraz ten sam promienny uśmiech, za który pokochała ją cała Polska.

Kariera pełna niespodzianek, czyli od Paryża do łódzkiej filmówki

Choć wiele osób kojarzy ją głównie z rozrywkowych formatów, Elisabeth Duda to przede wszystkim wykształcona i wszechstronna artystka. Po dwóch latach studiów na wydziale stosunków międzynarodowych w Paryżu, postanowiła przenieść się nad Wisłę. To właśnie w Polsce odkryła w sobie aktorskie powołanie. Jako pierwsza cudzoziemka w historii z rewelacyjnymi wynikami ukończyła prestiżowy Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi.

Jej zawodowe portfolio pęka w szwach od fascynujących projektów. Elisabeth ma na swoim koncie liczne role teatralne i filmowe (m.in. świetnie ocenianą kreację w filmie „Biegnij, chłopcze, biegnij”), a także występy dubbingowe i autorskie książki o ojczyźnie. Chociaż na pewien czas zniknęła z polskiego show-biznesu, by odetchnąć i rozwijać się poza blaskiem fleszy, telewizja nigdy o niej nie zapomniała. Dziś udowadnia, że artystyczny apetyt wciąż rośnie w miarę jedzenia.

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Życie na walizkach i wielka miłość do polskiej kultury

Francuska gwiazda nigdy nie ukrywała, że od zawsze była rozdarta między dwoma krajami. Jej ojciec był Francuzem, ale matka to Polka, a korzenie rodziny sięgają m.in. Makowa Podhalańskiego. Sama Elisabeth często podkreśla w wywiadach, że żyje w ciągłym biegu i z trudem przychodzi jej osiedlenie się w jednym miejscu na stałe, ale to właśnie intensywne tempo napędza ją do działania. Budowanie naturalnych mostów między Polską a Francją to dla niej nie tylko praca medialna, ale wręcz życiowa misja.

Udział w nowej edycji popularnego talk-show to dla niej sentymentalny powrót do telewizyjnego domu. Kiedyś przybliżała nam sekrety paryskich ulic i prowansalskich winnic, dziś wraca bogatsza o lata doświadczeń, gotowa na zderzenie z nowym pokoleniem zaproszonych obcokrajowców. Dla wielu widzów to właśnie ona pozostaje ponadczasowym symbolem kulturowej otwartości.

Gdzie i kiedy oglądać program Europa da się lubić - nowe pokolenie z udziałem Elisabeth Dudy?

Powrót kultowego talk-show w zupełnie nowej, odświeżonej formie to jedno z najgorętszych telewizyjnych wydarzeń tego sezonu. „Europa da się lubić - nowe pokolenie” stawia na młodych obcokrajowców, którzy opowiedzą o swoich wrażeniach z życia w Polsce, dzieląc się anegdotami, stereotypami i ciekawostkami ze swoich ojczyzn. Obecność weteranów formatu, takich jak charyzmatyczna Elisabeth Duda, wspaniale połączy nostalgię z nowoczesnością i pomoże przełamać pierwsze lody.

Jeśli chcecie zobaczyć niezastąpioną Francuzkę w akcji i posłuchać, jak dziś postrzega otaczający nas świat, koniecznie zaplanujcie seans. Program „Europa da się lubić - nowe pokolenie” jest emitowany na antenie TVP2, w każdą niedzielę o 16:10. To doskonała okazja na pełne śmiechu i interesujących przemyśleń popołudnie przed telewizorem.