Ten serial oglądała kiedyś cała Polska. Zobacz, jak dziś wyglądają aktorzy z hitowych "Sąsiadów"

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-09-11 5:30

Pamiętacie muzyczne popisy Cezarego i legendarną oszczędność pana Stanisława? Kultowy serial "Sąsiedzi" to już telewizyjna historia, a jego gwiazdy bardzo się zmieniły. Sprawdźcie, jak czas obszedł się z odtwórcami głównych ról - niektóre zdjęcia mogą was mocno zaskoczyć.

Pamiętacie perypetie Bogackich i Cwał-Wiśniewskich? Od premiery minęły już ponad dwie dekady

Trudno w to uwierzyć, ale od premiery pierwszego odcinka serialu "Sąsiedzi" minęły już ponad 23 lata. Produkcja zadebiutowała na antenie TVP1 dokładnie 12 kwietnia 2003 roku i błyskawicznie podbiła serca polskiej publiczności. Przez pięć lat, aż do 2008 roku, widzowie z zapartym tchem śledzili losy dwóch zaprzyjaźnionych rodzin, które dzieliło niemal wszystko, a łączyła ściana i skłonność do wpadania w tarapaty.

Serial był spin-offem popularnych "Lokatorów" i opowiadał o perypetiach statecznego małżeństwa Bogackich oraz ekscentrycznych i żywiołowych Cwał-Wiśniewskich. Kontrast charakterów i zderzenie dwóch różnych światów były niewyczerpanym źródłem komicznych sytuacji, które bawiły miliony Polaków. Przez 6 sezonów powstało łącznie 151 odcinków, a każdy z nich gwarantował solidną dawkę humoru i relaksu.

Pamiętacie serial "Sąsiedzi"? Tak wygląda teraz serialowa Patrycja

Niezapomniane kreacje aktorskie. Kto bawił Polaków w serialu "Sąsiedzi"?

Siłą serialu były nie tylko zabawne scenariusze, ale przede wszystkim genialnie dobrana obsada. Aktorzy stworzyli postacie tak wyraziste, że na stałe zapisały się w historii polskiej telewizji. Główne role w serialu zagrali:

  • Ewa Szykulska jako Helena Bogacka - serdeczna, nieco gadatliwa i ciepła kobieta, która wraz z sąsiadką Patrycją realizowała najbardziej szalone pomysły.
  • Marek Siudym jako Stanisław Bogacki - mąż Heleny, z pozoru oschły i skąpy, ale w głębi serca dobry człowiek, darzący wielką sympatią małego Piotrusia.
  • Małgorzata Lewińska jako Patrycja Cwał-Wiśniewska - energiczna, żywiołowa i sympatyczna żona Cezarego, matka Piotrusia i Czarusia oraz najlepsza przyjaciółka Heleny.
  • Michał Milowicz jako Cezary Cwał-Wiśniewski - przystojny, nieco zadufany w sobie gwiazdor muzyki latynoskiej i mąż Patrycji, którego prawdziwe imię to Czesław.

Na ekranie towarzyszyli im także młodzi aktorzy wcielający się w synów Cwał-Wiśniewskich - Julian Kamecki jako Piotruś oraz Maksymilian Dziemiańczuk jako mały Czaruś.

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Tak dziś wyglądają gwiazdy "Sąsiadów". Czas był dla nich łaskawy, ale zmiany widać gołym okiem

Od zakończenia emisji serialu w 2008 roku minęło już 18 lat. Dla wielu aktorów role w "Sąsiadach" stały się ważnym punktem w karierze, a dla widzów pozostają jednymi z najbardziej pamiętnych kreacji. Przez ten czas gwiazdy produkcji kontynuowały swoje zawodowe ścieżki, a ich wygląd, co naturalne, uległ zmianie.

Jak przez te wszystkie lata zmienili się odtwórcy głównych ról? Czas z pewnością odcisnął na nich swoje piętno, choć wielu z nich wciąż może pochwalić się świetną formą. Przekonajcie się sami, zaglądając do naszej galerii. Przygotowaliśmy wyjątkowe zestawienie zdjęć z czasów serialu i tych aktualnych. Niektóre transformacje mogą was zaskoczyć.

Aktorzy serialu Sąsiedzi: Michał Milowicz, Małgorzata Lewińska i Julian Kamecki. O ich przemianie przeczytasz na SE.
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