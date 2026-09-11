Nasze babcie smarowały tym garnek i szły w pole! Zrób to, a ziemniaki nie wykipią podczas gotowania. Prosty sposób na gotowanie bez kipiącej zupy

Kipiący garnek to zmora każdego kucharza, zwłaszcza gdy gotujesz produkty bogate w skrobię lub mleko, które tworzą stabilną pianę.

Istnieje prosty, babciny trik, który raz na zawsze rozwiąże ten problem: wystarczy posmarować brzegi garnka tłuszczem, aby stworzyć barierę dla piany.

Odkryj ten i inne genialne sposoby, które pozwolą Ci zapomnieć o czyszczeniu kuchenki i cieszyć się gotowaniem bez stresu!

Posmaruj tym brzegi garnka, a przestanie kipieć

Kipiący garnek to jeden z koszmarów każdego kucharza. Zdarza się to jednak bardzo często. Wystarczy, że gotujące się mleko, zupę lub ziemniaki zostawimy na zbyt dużym ogniu i odejdziemy na chwilę. W kilka sekund płyny z garnka zaczynają się podnosić i kipieć. W efekcie wypływają z garnka brudząc nie tylko naczynie, ale także kuchenkę. Dlaczego tak się dzieje? Wbrew powszechne opinii to nie woda kipi, a skrobia. Pod wpływem temperatury i skrobi tworzą się małe, pęcherzyki powietrza, które nie mogą pęknąć i zaczynają wylewać się z garnka. Problem ten dotyczy przede wszystkim gotowanych produktów bogatych w skrobię, takich jak ziemniaki, kasza czy ryż, a także mleka. Zawarte w nabiale białka pod wpływem temperatury tworzą słynny kożuch, który blokuje powstają parę i prowadzi do jej gwałtownego kipienia. Za zjawisko kipienia odpowiada nie tylko obecność skrobi czy białka, ale również fizyczne zjawisko napięcia powierzchniowego. Powstające pęcherzyki pary wodnej, zwłaszcza w wodzie z dodatkiem substancji rozpuszczonych (jak skrobia czy białko), są otoczone cienką, elastyczną błonką. To właśnie to napięcie powierzchniowe sprawia, że pęcherzyki nie pękają łatwo i tworzą stabilną pianę, która szybko podnosi się w garnku. Tłuszcz, który osadza się na brzegach lub unosi na powierzchni, obniża to napięcie, ułatwiając pękanie pęcherzyków i zapobiegając nadmiernemu wzrostowi piany.

Aby uniknąć kipienia rekomenduje się gotowani na małym ogniu, bez przykrycia, lub z lekko uchyloną przykrywką. Niewiele osób jednak wie, że istnieją domowe sposoby, które faktycznie sprawiają, że gotujące się mleko czy ziemniaki nie wykipią nawet na większym ogniu.

Jednym z takich sposobów, z którego korzystały nawet nasze babcie jest tłuszcz. Wystarczy posmarować od wewnątrz brzegi garnka margaryną lub masłem. Tłuszcz stworzy naturalną barierę, która utrudni przedostanie się piany wyżej. Dzięki temu jedzenie nie będzie kipiało, a gotowało się do poziomu posmarowanej tłustej warstwy. W ten sposób unikniesz problemu kipienia, a ugotujesz żywność na większym ogniu.

Nie tylko masło. Połóż to na garnku, a już nigdy nic nie wykipi

Smarowanie garnka tłuszczem nie jest jedynym sposobem na ograniczenie kipienia podczas gotowania. Wiele osób poleca drewnianą łyżkę, która kładzie się na garnku zamiast przykrywki. Przerywa ona powstające pęcherzyki piany i sprawia, że nie wydostaje się za garnek. Inną, często polecaną metodą, jest gotowanie ziemniaków czy makarony z dodatkiem oliwy. Tłuszcz jest cięży od wody i unosi się na jej powierzchni tworząc barierę ograniczającą przedostanie się pary. Wiele osób stosuje ten trik, aby zapobiec sklejaniu się makaronu podczas gotowania jednak w tym przypadku, nie jest on skuteczny. Cięższy tłuszcz zbierający się na powierzchni nie dotyka makaronu i nie wpływa na jego kleistość.

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