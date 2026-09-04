Wysiej we wrześniu, a jeszcze w tym samym miesiącu zbierzesz plony. Najlepsza roślina na jesienny siew, która zasmakuje wszystkim domownikom. Jak sadzić rzodkiew?

Nie kończ prac w ogrodzie! Wrzesień to idealny moment na siew szybko rosnących roślin, które odżywią glebę i zapewnią świeże zbiory przed zimą.

Oprócz popularnej rukoli czy szpinaku, posiej rzodkiew – niektóre odmiany są gotowe do zbioru już po 18 dniach.

Chcesz, aby Twój ogród kwitł i owocował nawet jesienią? Sprawdź, jakich prostych zasad przestrzegać, by uzyskać obfite plony.

Jakie rośliny wysiewa się we wrześniu?

Koniec klasycznego sezonu wegetacji wcale nie oznacza zamierania prac w ogrodzie. Wrzesień jest idealnym terminem na wysiew szybko kiełkujących roślin. Pozwalają one zasiew pustych grządek, co spulchnia i odżywia glebę, a także ogranicza rozrost chwastów. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać jest wiele roślin, które można siać we wrześniu. Dzięki temu nasz ogród również jesienią będzie kolorowy i pachnący. Wśród najczęściej wymienianych roślin na wrześniowy siew wymienia się między innymi rukolę, szpinak, koperek, a także sałatę masłową. Rośliny te charakteryzują się krótkim okresem wzrostu, a co za tym idzie szybko kiełkują i dojrzewają. Osiągają pełen plon jeszcze przed zimą.

We wrześniu wysiej rzodkiew. Zasady i pielęgnacja rzodkiewki w ogrodzie

Jedną z najczęściej polecanych roślin na jesienny siew jest rzodkiew. Najlepiej jest wysiewać ją w pierwszej połowie września, aby roślina zdążyła wykształcić zbiór jadalny zgrubienia korzeniowego. Profesjonalni ogrodnicy na jesienny siew najczęściej polecają późne odmiany, takie jak Sopel Lodu, które są lepiej przystosowane do trudniejszych warunków atmosferycznych. Rzodkiew potrzebuje około miesiąca na wykształcenie jadalnego korzenia, a najwcześniejsze odmiany, jak między innymi Sprinter, można zbierać już po 18 dniach.

Jak prawidłowo sadzić rzodkiew w ogrodzie? Przed wysiewem przekop ziemię usuń z niej resztki organiczne oraz chwasty. Nasiona umieszczaj w płytkich dołkach o głębokości około 1 cm. Pamiętaj, aby zachować bezpieczną odległość pomiędzy siewkami, aby potem rośliny nie rosły zbyt gęsto. Zaleca się minim 15 cm przerwy pomiędzy jednym, a drugim nasionem. Wysianą rzodkiew przykryj delikatnie ziemią i obficie podlej. Strumień wody powinien być delikatny, aby nie wypłukać świeżo posadzonych nasion. Gdy rzodkiew zacznie kiełkować usuń marne i zbyt ciasno posadzone siewki. Regularnie podlewaj. Rzodkiewka z uwagi na swój krótki okres wegetacji nie wymaga nawożenia. Najbezpieczniejszym sposobem na dostarczenie rzodkiewce składników odżywczych jest wymieszanie ziemi z niewielką ilością kompostownika.

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