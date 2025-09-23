Psychopaci lubią rzodkiewki. Naukowcy z Austrii wskazali, jakie jedzenie najczęściej wybierają psychopaci. Co jeszcze jest na liście?

Psychopatia to złożone zaburzenie osobowości, dotykające około 2-3% społeczeństwa.

Kim są psychopaci?

Według naukowej definicji psychopaci to ludzie cierpiący na zaburzenia osobowości. Szacuje się, że cierpi na nie około 2-3 proc. każdego społeczeństwa.

Psychopatia to złożone zaburzenie osobowości charakteryzujące się specyficznym zestawem cech interpersonalnych, afektywnych i behawioralnych. Nie jest to oficjalna diagnoza w DSM-5 (Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych, piąta edycja), ale jest często oceniana za pomocą narzędzi takich jak Skala Psychopatii Hare'a (PCL-R).

Osoby z wysokim wynikiem na skali psychopatii często wykazują następujące cechy:

Interpersonalne:

Powierzchowny urok osobisty: Są często postrzegane jako czarujące, elokwentne i interesujące, co wykorzystują do manipulacji innymi.

Grandiozna ocena własnej wartości: Mają przesadne poczucie własnej ważności i wyjątkowości.

Patologiczne kłamstwo: Często kłamią bez skrupułów, nawet w drobnych sprawach.

Manipulatywność: Wykorzystują innych do osiągania własnych celów.

Afektywne:

Brak wyrzutów sumienia lub poczucia winy: Nie odczuwają żalu za swoje działania, nawet jeśli skrzywdziły innych.

Płycizna emocjonalna: Ich emocje są często powierzchowne i krótkotrwałe. Mogą udawać emocje, ale nie przeżywają ich głęboko.

Brak empatii: Mają trudności z rozumieniem i współodczuwaniem emocji innych ludzi.

Behawioralne:

Potrzeba stymulacji/skłonność do nudy: Często poszukują silnych wrażeń i łatwo się nudzą.

Impulsywność: Działają bez zastanowienia nad konsekwencjami.

Niska kontrola zachowań: Mają tendencję do agresywnych wybuchów i trudności z kontrolowaniem swoich reakcji.

Nieodpowiedzialność: Nie dotrzymują obietnic i nie przejmują się swoimi zobowiązaniami.

Wiele krótkotrwałych związków: Ich relacje interpersonalne są zazwyczaj powierzchowne i nietrwałe.

Przestępczość w wieku młodzieńczym (często): W przeszłości mogą mieć problemy z prawem.

Naukowcy odkryli, co lubią psychopaci. Okazuje się, że łączy ich umiłowanie takiej żywności

Psychopatia i tematy z nią związane są przedmiotem wielu badań. Działanie mózgu osób dotkniętych tym zaburzeniem to wciąż fascynujący i tajemniczy temat. Naukowcy z Austrii postanowili zbadać zależność pomiędzy pewnymi upodobaniami kulinarnymi, a zaburzeniami osobowości. Wyniki okazały się zastawiające.

W austriackim badaniu na Uniwersytecie w Innsbrucku wzięło u udział 100 osób, które odpowiadały na pytania związane ze swoim preferencjami dotyczącymi jedzenia oraz picia. W następnej części ankietowanie rozwiązywali różnego rodzaju testy psychologiczne, które miały wykazać poszczególne skłonności do antyspołecznych zachowań. Okazało się, że osoby wykazujące skłonności psychopatyczne najczęściej i najchętniej spożywali tonik, czarną kawę, rzodkiewkę oraz seler. Według naukowców takie zestawienie nie jest przypadkowe. Łączy je specyficzny gorzki smaki. To właśnie on jest najczęściej preferowany przez osoby wykazujące zachowanie narcystyczne, egoistyczne i aspołeczne.