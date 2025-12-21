Tragiczna śmierć gwiazdora kultowych seriali. Miał zaledwie 46 lat

2025-12-21 22:21

W niedzielne popołudnie media obiegła informacja o tragicznej śmierci Jamesa Ransone. Znany był m.in. z kultowego serialu "Prawo ulicy" czy drugiej części serii "To". Ciało aktora znaleziono w jednym z domów w Los Angeles. Policja wykluczyła udział osób trzecich.

Nie żyje James Ransone. Miał zaledwie 46 lat 

W niedzielę, 21 grudnia media obiegła wiadomość o śmierci Jamesa Ransone. Ceniony aktor miał zaledwie 46 lat. Jego ciało zostało znalezione w miniony piątek w jednej z posiadłości w Los Angeles. Jak podaje portal TMZ, na miejsce została wezwana policja, a funkcjonariusze po wstępnym śledztwie wykluczyli udział osób trzecich. Według koronera hrabstwa Los Angeles przyczyną śmierci było powiedzenie. 

James Ransone od lat zmagał się z poważnymi problemami ze zdrowiem psychicznym. Nadużywał również alkoholu. W 2021 roku ujawnił, że w dzieciństwie padł ofiarą molestowania seksualnego. Jego oprawcą był nauczyciel. Aktor przez całe życie zmagał się z demonami z przeszłości. Po latach zdecydował się zgłosić sprawę na policję. Nie wszczęto jednak śledztwa w tej sprawie. 

Długo wydawało się, że James Ransone rozliczył się z przeszłością. Zrezygnował z używek i skupił się na rozwoju kariery. Mógł również liczyć na wsparcie żony, Jamie McPhee, która kilka dni temu opublikowała w mediach społecznościowych informację o zbiórce na rzecz National Alliance on Mental Illness - organizacji zajmującej się zdrowiem psychicznym.

James Ransone grał w kultowych produkcjach

James Ransone był obecny na ekranie od ponad dwóch dekad. Umiejętnie łączył karierę telewizyjna z kinową. Miał talent do tworzenia postaci złożonych i pełnych wewnętrznych sprzeczności. Rozgłos zyskał dzięki roli Ziggy’ego w drugim sezonie kultowego serialu HBO "Prawo ulicy". Wystąpił również w takich produkcjach, jak "Plan doskonały", "Dla niej wszystko", "Władza", "Oldboy" czy "Dolina Przemocy".

W ostatnich latach często grał w kinie grozy. Wystąpił w wielu cenionych horrorach m.in. "Sinister", dwóch częściach "Czarnego telefonu" oraz głośnej drugiej części "To" - adaptacji Stephena Kinga.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

