W niedzielę, 21 grudnia media obiegła wiadomość o śmierci Jamesa Ransone. Ceniony aktor miał zaledwie 46 lat. Jego ciało zostało znalezione w miniony piątek w jednej z posiadłości w Los Angeles. Jak podaje portal TMZ, na miejsce została wezwana policja, a funkcjonariusze po wstępnym śledztwie wykluczyli udział osób trzecich. Według koronera hrabstwa Los Angeles przyczyną śmierci było powiedzenie.

James Ransone od lat zmagał się z poważnymi problemami ze zdrowiem psychicznym. Nadużywał również alkoholu. W 2021 roku ujawnił, że w dzieciństwie padł ofiarą molestowania seksualnego. Jego oprawcą był nauczyciel. Aktor przez całe życie zmagał się z demonami z przeszłości. Po latach zdecydował się zgłosić sprawę na policję. Nie wszczęto jednak śledztwa w tej sprawie.

Długo wydawało się, że James Ransone rozliczył się z przeszłością. Zrezygnował z używek i skupił się na rozwoju kariery. Mógł również liczyć na wsparcie żony, Jamie McPhee, która kilka dni temu opublikowała w mediach społecznościowych informację o zbiórce na rzecz National Alliance on Mental Illness - organizacji zajmującej się zdrowiem psychicznym.

James Ransone grał w kultowych produkcjach

James Ransone był obecny na ekranie od ponad dwóch dekad. Umiejętnie łączył karierę telewizyjna z kinową. Miał talent do tworzenia postaci złożonych i pełnych wewnętrznych sprzeczności. Rozgłos zyskał dzięki roli Ziggy’ego w drugim sezonie kultowego serialu HBO "Prawo ulicy". Wystąpił również w takich produkcjach, jak "Plan doskonały", "Dla niej wszystko", "Władza", "Oldboy" czy "Dolina Przemocy".

W ostatnich latach często grał w kinie grozy. Wystąpił w wielu cenionych horrorach m.in. "Sinister", dwóch częściach "Czarnego telefonu" oraz głośnej drugiej części "To" - adaptacji Stephena Kinga.

