Nie żyje Gabriela Andrychowicz. Miała 52 lata

Nie żyje Gabriela Andrychowicz. Dziennikarka związana m.in. z radiem Chillizet miała zaledwie 52 lata. Przykrą wiadomość o jej śmierci przekazał w mediach społecznościowy jej brat Jakub Andrychowicz. Przed śmiercią zmagała się z poważną chorobą.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że po ciężkiej chorobie odeszła moja siostra Gabriela. 04.03.1973 • 19.12.2025. Odpoczywaj w spokoju - napisał brat dziennikarki.

Jakub Andrychowicz podał również pierwsze informacje związane z pogrzebem. Wiadomo już, że uroczystości pogrzebowe odbędą się na dzień przed Wigilią, 23 grudnia. O godzinie 14:00 rozpocznie się msza w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Żyrardowie. Następnie kondukt żałobny wyruszy na cmentarz w Żyrardowie.

Gabriela Andrychowicz odeszła po ciężkiej chorobie

Pod postem Jakuba Andrychowicz pojawiły się kondolencje oraz słowa wsparcia. Przyjaciele, znajomi oraz słuchacze wspominają zmarłą dziennikarkę.

Moje kondolencje dla całej rodziny. Cudowny dźwięk głosu Gabi pozostanie z nami; Mój ukochany "głos" w Chillizet. Wyrazy współczucia. Wielki smutek; Trzymajcie się, szczere kondolencje dla całej rodziny.

Gabriela Andrychowicz rozwijała swoją karierę w Eurozece, gdzie współtworzyła Radiostację oraz Planetę FM. Później związała się z Chillizet. Ze stacją rozstała się w 2017 roku, a mimo upływu lat słuchacze nadal ją ciepło wspominają. Dziennikarka współpracowała również z radiową Trójką, a w 2020 roku dołączyła do Halo.Radia. Zajmowała się głównie tematyką kulturalną.

