Gwiazdy żegnają Michała Urbaniaka. Miał plany, których nie zdążył zrealizować. "Odszedł ostatni z wielkich"

Śmierć Michała Urbaniaka przyszła w momencie, gdy wciąż był obecny w życiu artystycznym – planował spotkania, wspominał dawne projekty i rozmawiał o nowych pomysłach. Dlatego wiadomość o jego odejściu zabrzmiała dla wielu jak nagłe urwanie frazy w środku utworu. Wpisy, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują, że był kimś więcej niż legendą jazzu - był mistrzem i przyjacielem.

Michał Urbaniak nie żyje

Michał Urbaniak zmarł w wieku 82 lat. Smutną informację przekazała jego żona, Dorota Urbaniak, publikując poruszający wpis w mediach społecznościowych:

Michał Urbaniak żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat.

Kilka godzin później głos zabrała także córka muzyka, Mika Urbaniak, która w nocy z 20 na 21 grudnia opublikowała zdjęcie sprzed lat i krótki, pełen emocji opis:

Tatuś, kochamy cię. Śpij z aniołami.

Wieść o śmierci jednego z najwybitniejszych polskich jazzmanów błyskawicznie obiegła media, a kolejne znane osoby zaczęły dzielić się swoimi wspomnieniami.

Gwiazdy żegnają Michała Urbaniaka

Kayah

"Michał! To był zaszczyt Ciebie znać I razem grać Młody duszą i zawsze otwarty Dowiedziałam się w przerwie miedzy jednym a drugim setem w Jassmine, btw jazzową moją odsłoną. Widzieliśmy się kilka tygodni temu na gali Mistrz i Uczeń, gdzie mialam zaszczyt wręczyć Ci statuetkę. Ostatnią jak się okazało Spoczywaj w pokoju. Kondolencje dla żony, dzieci I melomanów Jak i fanów, jak ja! Do zobaczenia Do posłuchania Do poczucia! Bywaj!"

Magda Steczkowska

"Michał…dopiero co wspominaliśmy dawne czasy…tyle wzruszeń i pięknych wspomnień… Dziękuję Ci. Do zobaczenia… Michał Urbaniak"

Małgorzata Ostrowska

"Co za smutny czas… Michała poznałam w Nowym Jorku, w 1986 roku. To był niezwykły koncert »Polish Extravaganza« — polscy artyści zza żelaznej kurtyny wystąpili wtedy w legendarnym nowojorskim Studio 54. To właśnie tam Michał zaproponował, że napisze dla mnie piosenki. I napisał. Powstały „To tylko słowa” oraz »Crystal Clear«. Jakiś czas temu Michał zaproponował, żeby je odświeżyć… Nie zdążyliśmy. Zostaje pamięć, muzyka i wdzięczność"

Monika Olejnik

"Żegnaj Michale, tyle wspomnień. Brak słów. Twoja muzyka na zawsze"

Kuba Wojewódzki

"Odszedł ostatni z wielkich"

Rafał Trzaskowski

"Michał Urbaniak — podbijał Europę, a potem świat, kiedy inni nie mieli odwagi. Bo tak sobie jako chłopak wymarzył i nie bał się tego marzenia zrealizować. Nie tylko grał z największymi, ale jako jeden z nielicznych Polaków współtworzył nowoczesną, amerykańską jazzową scenę muzyczną. Nie tylko próbował wszystkiego, co w muzyce nowe i awangardowe, ale umiał swoje doświadczenia łączyć w spójną całość, współtworząc słynne »fusion« - fuzję jazzu, rocka i funku. Miał fenomenalny kontakt z młodzieżą, otwierał dla młodych muzyków świat, a Amerykanom pokazywał Polskę i jej muzyczne tradycje. Ale co najważniejsze — był jednym z najbardziej bezpośrednich, pozytywnych i fajnych ludzi na świecie. Teraz na usta cisną się banały o tym, jak bardzo będzie nam Ciebie Michał brakować, jaki koncert urządzicie tam na górze w przestworzach. Ale śmiałbyś się z banałów — dlatego ja idę całą noc słuchać »Don’t Lose Your Mind« z płyty Milesa Davisa »Tutu«. To właśnie ta płyta pozwoliła mi rozkochać się w jazzie, a z występu na płycie wielkiego Milesa — właśnie w tym utworze — Michał był dumny, chyba najbardziej na świecie. A my byliśmy i dalej jesteśmy dumni — dużo, dużo bardziej od niego"

Kuba Badach

"Mistrzu, dziękuję ci za wszystkie spotkania, za historie, humor, za ogrom inspiracji, za twoją moc... Grajcie tam najpiękniej!"

Joanna Racewicz

"Michał Urbaniak. Jazzowy król życia. Imperator. Muzyka zostaje nieśmiertelna a on wirtuoz- na zawsze wielki. Reszta zostanie milczeniem. Utulenia dla Bliskich"

Magdalena Kasperowicz

"Byłeś kochany, dobry, miły, serdeczny, życzliwy, utalentowany, zabawny, czuły, wrażliwy. Odkąd byłam małolatą, mówiłeś, żebym śpiewała, bo ta chrypa. Dziękuję, że byłe..."

Legendarnego muzyka pożegnali także m.in. Radomir Wit, Joanna Kuberska czy Anna Puślecka. Wpisy pełne emocji, wdzięczności i wspomnień pokazują, jak wielki wpływ Michał Urbaniak miał nie tylko na polską muzykę, ale też na ludzi, którzy mieli szczęście go poznać. Dla wielu był mistrzem, dla innych inspiracją - dla wszystkich legendą, która pozostanie żywa w dźwiękach swojej muzyki.