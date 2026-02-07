Robbie i Elordi właśnie podbijali Londyn, gdy zaczęło padać

Londyn na chwilę zamienił się w scenę rodem z "Wichrowych wzgórz" i to nie tylko dlatego, że film na podstawie kultowej powieści Emily Brontë z Margot Robbie i Jacobem Elordim w rolach głównych właśnie miał swoją brytyjską premierę. Wszystko przez ulewę, która zmoczyła czerwony dywan i stylizacje hollywoodzkich (choć pochodzących z Australii!) gwiazd. Tego nie spodziewała się nawet aktorska para, która przecież podczas promowania najróżniejszych filmów wiele widziała.

Margot Robbie w stolicy Wielkiej Brytanii stawiła się w odważnej kreacji od Dilary Findikoglu. Miała na sobie "nagą sukienkę" z gorsetem i złotymi wstawkami, które miały przypominać warkocze. Całość uzupełniał efektowny choker, dzięki któremu aktorka nabrała gotyckiego sznytu.

Od przystojnego Jacoba Elordiego też nie dało się oderwać oczu. Aktor znany m.in. z nowego "Frankensteina" postawił na elegancję z pazurem w stylu lat 90. Na czerwonym dywanie pojawił się w stylowym garniturze Bottega Veneta, który został ochrzczony deszczem. Gdy zaczęło padać Elordi, jak prawdziwy dżentelmen, postanowił osłonić Robbie i jej kreację przed strugami wody, tworząc na czerwonym dywanie moment godny romantycznej ekranizacji.

Margot i Jacob dzielnie pozowali do zdjęć

Gwiazdy, mimo niesprzyjających warunków, nie dały się pogodzie. Padało, ale Margot i Jacob pozowali jak na sesji zdjęciowej. Uśmiechali się, machali, ale na niektórych ujęciach widać, że trudne warunki atmosferyczne nieco ich zaskoczyły. Nie dość, że padało, to jeszcze aktorka musiała wytrzymać w prześwitującej, lekkiej sukience przy zaledwie kilku stopniach Celsjusza na plusie.

Na premierze pojawiły się też inne sławy, w tym Charli XCX w różowej sukience z welonem oraz cała plejada gwiazd. Deszcz im nie przeszkodził.

Warto zwrócić uwagę na stylizacje Margot Robbie podczas kolejnych wyjść przy okazji promowania "Wichrowych Wzgórz". Jej stroje zawsze nawiązują do gotyckiego klimatu produkcji, której fabuła jest osadzona w XIX w., i zawsze robią piorunujące wrażenie. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii!

Nowe "Wichrowe Wzgórza" zawitają do polskich kin 13 lutego.

