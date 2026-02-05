14-letnia Zosia Cieszyńska pokazała selfie, a w komentarzach? "Ona jest przesadnie piękna". Córka aktorskiej pary robi furorę

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-05 7:05

Zosia Cieszyńska odpoczywa od wyjątkowo mroźnej polskiej zimy, ale jednocześnie wcale nie próżnuje. W sieci dokumentuje, co robi podczas "wakacji" w Tajlandii i chwali się piękną opalenizną. Na jej profilu na Instagramie co jakiś czas można zobaczyć nowe ujęcia. Ostatnio nastolatka, która na wycieczce jest razem z mamą, pokazała selfie, a internauci oszaleli. Posypały się komplementy!

Zosia Cieszyńska, córka znanej aktorskiej pary, Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego, coraz mocniej błyszczy w świetle fleszy, mimo że dopiero wkracza w świat show-biznesu. Do niedawna rodzice trzymali ją z daleka od kamer, ale teraz Zosia sama zaczęła pokazywać swoją codzienność na Instagramie, a jej uroda wzbudza zachwyt.

Dziewczyna wyrasta na prawdziwą piękność. Urodę odziedziczyła i po przystojnym tacie, i po ślicznej mamie, ale patrząc na jej zdjęcia, trudno uwierzyć, że ma dopiero 14 lat! Jej fotografie z rodzinnych wyjść i czerwonych dywanów do tej pory nie szokowały, jednak ostatnio to się zmieniło.

Zosia Cieszyńska zachwyca urodą i talentem

Zosia pojawiła się niedawno na premierze etiudy filmowej "Birthday Cake", w której grała razem z mamą, w dopasowanej czerwonej sukience i pełnym makijażu, co wywołało burzę w sieci. Niektórzy internauci byli zachwyceni, inni… zaskoczeni. To jednak nie wszystko. Zosia w etiudzie zadebiutowała jako aktorka, co dodatkowo podsyciło zainteresowanie jej młodą osobą.

Alżbeta Lenska, która jeszcze niedawno chroniła córkę przed fleszami, teraz z dumą chwali się Zosią. W telewizji śniadaniowej przyznała, że talent dziewczyny do aktorstwa jest coraz bardziej widoczny.

Zosia jak najbardziej ma predyspozycje do bycia aktorką. Dorasta, jest coraz piękniejsza, coraz bardziej kobieca. I to jest ten moment, kiedy już widzę, że trzeba wypuszczać w świat to dziecko, bo musi mieć swoją przestrzeń, by robić to, co chce - mówiła Alżbeta w "Dzień dobry TVN".

Coraz odważniejsza w sieci

Na Instagramie Zosia chętnie dzieli się zdjęciami z podróży, hobby i codziennych chwil. Teraz razem z mamą wypoczywa w Tajlandii - opala się, pływa i relaksuje. Gdy opublikowała urocze selfie, posypały się komplementy.

"Ona jest przesadnie piękna", "Ślicznotka", "Śliczna", "Pięknie" - komentowali internauci.

Jak myślicie, Zosia Cieszyńska podąży śladami rodziców i zostanie pełnoprawną gwiazdą? 

