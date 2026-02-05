Tomasz Karolak i Viola Kołakowska znowu razem! Wrócili do siebie?

Miłosne perypetie Karolaka i Kołakowskiej

Tomasz Karolak i Violetta Kołakowska poznali się dwadzieścia lat. Od razu między nimi zaiskrzyło. Przez długi czas uważani byli za znakomitą parę i w niedługim czasie doczekali się dwójki dzieci — Leny (18 l.) i Leona (12 l.). Nigdy jednak nie zalegalizowali swojego związku. – Często decyzję o zawarciu małżeństwa podejmuje się pochopnie, bo dziecko, naciski rodziny. A potem ludzie mają problem, bo uczucia są mocne, ale chwilowe — mówił aktor w jednym z wywiadów. W międzyczasie w jego życiu pojawiły się inne kobiety. Jednak po pewnym czasie gwiazdor wracał do aktorki i znowu tworzyli szczęśliwą rodzinę. W pewnym momencie w ich miłosnych perypetiach trudno było się połapać.

Tomasz Karolak o zakończeniu związku

W mediach po raz kolejny zawrzało we wrześniu 2025 r. Wtedy też celebrytka ogłosiła na swoim Instagramie, że poszukuje nowego mieszkania na Saskiej Kępie, a następnie szukała firmy przeprowadzkowej. Jednak pod koniec roku gwiazdor „Listów do M.” oficjalnie potwierdził, że jego burzliwy związek z Kołakowską dobiegł końca. – Rozstaliśmy się raz na zawsze — stwierdził w wywiadzie u „Żurnalisty”. Twierdził również, że w ich związku dochodziło do rywalizacji, a była ukochana usiłowała wykorzystywać jego popularność. – Mówiła: Ty pracujesz, a ja nie mam pracy, zrób coś. (…) Ja mam iść do producenta i powiedzieć, żeby dał jej rolę? Przecież wyjdę na idiotę skończonego — podkreślał Karolak u „Żurnalisty”.

Znowu razem?!

Po wielu przykrych wyznaniach nikt chyba nie liczył na to, że aktorom kiedykolwiek uda się pogodzić. Nic bardziej mylnego. Ostatnio Tomasz i Viola pojawili się razem w centrum Warszawy. Towarzyszył im syn Leon, z którym wspólnie weszli do urzędu paszportowego. Po załatwieniu wszystkich formalności, z uśmiechem na twarzy, wsiedli do jednego samochodu i odjechali. Jak zdradza nasz informator, Tomek i Viola pogodzili się. Ciekawe, na jak długo.

