Karolak zmieszał Kołakowską z błotem. Nie wspierała go i chciała wykorzystać? "Byłem w układzie"

Tomasz Karolak i Violetta Kołakowska tworzyli bardzo burzliwy i medialny związek przez lata. Schodzili się i rozstawali, a w ich miłosnych perypetiach w pewnym momencie trudno było się połapać. Para doczekała się dwójki dzieci, Leona i Leny, którzy są oczkami w ich głowach. Ale relacja między dawnymi kochankami dziś jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać, o czym świadczy ostatni wywiad, udzielony przez Karolaka. Aktor w rozmowie zmieszał Kołakowską z błotem! Zarzucił jej brak wsparcia i próbę wykorzystania jego sukcesów, a samą relację nazwał "układem", z którego postanowił się wypisać.

- Rozstaliśmy się raz na zawsze - stwierdził Tomasz Karolak w wywiadzie u "Żurnalisty".

Aktor twierdzi, że Kołakowska nie doceniała jego pracy, co mocno go rozczarowywało, bo oczekiwał "podziwu w oczach i szacunku", ale też zwykłego docenienia osoby, z którą jest się w związku. - Moje życie miłosne leży w gruzach. Każda moja kolejna relacja to nauka dla mnie - przyznał Karolak. Później padły słowa, które odbijają się teraz szerokim echem w mediach. Szczegóły poniżej.

Kołakowska chciała, żeby Karolak załatwił jej rolę? "Wyjdę na idiotę skończonego"

Tomasz Karolak i Violetta Kołakowska, według relacji aktora, mieli rywalizować w związku - nie tylko zawodowo, ale i mentalnie. Gwiazdor oskarżył również dawną ukochaną o to, że miała próbować wykorzystywać jego popularność i fakt, że jest wziętym aktorem, a ona nie.

- Mówiła: Ty pracujesz, a ja nie mam pracy, zrób coś. (...) Ja mam iść do producenta i powiedzieć, żeby dał jej rolę? Przecież wyjdę na idiotę skończonego - podkreślał Tomasz Karolak u "Żurnalisty".

Aktor podsumował, że jego związek z Kołakowską przypominał relację otwartą, choć on się na taką nie pisał, a na terapii dowiedział się ponadto, że wręcz był to "układ", z którego ten postanowił się wypisać. - Jako singiel czuję się rewelacyjnie - stwierdził. - Też nie jestem ideałem, często mi nerwy puszczały, nie zawsze byłem w porządku. Ale ja się potrafię do tego przyznać - dodał.

