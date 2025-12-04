W Częstochowie doszło do tragicznego wybuchu kotła w domu jednorodzinnym.

W wyniku zdarzenia zginęła kobieta, a mężczyzna w podobnym wieku został ranny.

Co było przyczyną eksplozji i jakie są dalsze działania służb?

Do wybuchu kotła na paliwo stałe doszło w czwartek, 4 grudnia, około godz. 17:00. Jak informuje TVN24, powołując się na dyżurnego Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa, w wyniku zdarzenia zginęła kobieta, a ranny został mężczyzna.

Służby w akcji

Na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej. Pożar został już zlokalizowany i się nie rozprzestrzenia. Służby starają się zabezpieczyć teren i udzielić pomocy poszkodowanemu mężczyźnie.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni policja. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Czy doszło do zaniedbania, czy to nieszczęśliwy wypadek? Odpowiedź na to pytanie poznamy po zakończeniu dochodzenia.

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test! Pytanie 1 z 5 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym: czekać na drugi sygnał udać się najkrótszą drogą do wyjścia z atmosfery zagrożonej zmniejszyc intensywność pracy Następne pytanie