Internet huczy po występie Kasi Cerekwickiej. Fani komentują jej sylwetkę – wyśledzili brzuszek

Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-13

Występ Kasi Cerekwickiej podczas koncertu Magic Christmas w Gdyni wywołał w sieci niemałe poruszenie. Choć artystka skupiła się na muzyce i świątecznej atmosferze wydarzenia, czujni internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół, który natychmiast rozpalił komentarze. Zdaniem fanów piosenkarka miała wyraźnie zaokrąglony brzuch, którego – mimo luźnej, scenicznej kreacji – nie dało się całkowicie ukryć.

Koncert Magic Christmas w Gdyni zgromadził tłumy i miał wyjątkowo uroczysty, świąteczny charakter. Na scenie nie zabrakło gwiazd polskiej estrady, a całość utrzymana była w klimacie kolęd, zimowych przebojów i ciepłych, rodzinnych emocji. Kasia Cerekwicka pojawiła się wśród artystów jako jedna z głównych wykonawczyń, zbierając od publiczności gromkie brawa.

Luźna, sceniczna kreacja Kasi Cerekwickiej pod lupą fanów

Artystka postawiła na luźną, swobodną kreację, daleką od dopasowanych fasonów – długą, elegancką suknię, która miękko układała się na sylwetce. Choć strój był sceniczny i bardzo stylowy, zdaniem internautów nie zdołał całkowicie ukryć wyraźnie zaokrąglonego brzucha. Fani analizowali nagrania i zdjęcia z różnych ujęć, zwracając uwagę na sposób, w jaki materiał układał się podczas ruchu i występu. To właśnie te detale sprawiły, że w sieci ruszyła lawina spekulacji.

Kreacja szybko została zinterpretowana przez część widzów jako próba zamaskowania zmian w sylwetce. W mediach społecznościowych niemal natychmiast pojawiły się pytania wprost: „Kasia w ciąży?”, „Czy tylko my to widzimy?”, „Ten brzuszek mówi sam za siebie”.

Pod nagraniami z koncertu i zdjęciami z wydarzenia posypały się gratulacje, serduszka i jednoznaczne sugestie. Niektórzy fani pisali wprost o "stanie błogosławionym", inni podchodzili do sprawy z większym dystansem, zaznaczając, że to jedynie przypuszczenia.

Internauci pewni swego, artystka milczy

Choć spekulacje przybierają na sile, Kasia Cerekwicka nie odniosła się do plotek i nie skomentowała doniesień. Na razie próżno szukać oficjalnego potwierdzenia czy zaprzeczenia. Sama artystka znana jest z tego, że swoje życie prywatne trzyma z dala od medialnego zgiełku i rzadko reaguje na internetowe domysły. Jednak jej wpis z końca listopada może nieść sporo między słowami:

Ten rok wywrócił wszystko do góry nogami. Życie znów mi pokazało, że jeśli „chcesz rozśmieszyć Boga — opowiedz mu o swoich planach.” (...) Obecnie jestem w miejscu, w którym czuję się kochana i spokojna. Patrzę na siebie z miłością i czułością, której latami nie potrafiłam sobie dać. (...) Po Nowym Roku będzie mała niespodzianka dla tych, którzy są ze mną.

- pisała na Instagramie. Czyżby to był a zapowiedź wielkich zmian w życiu wokalistki? Fani jednak nie mają wątpliwości i przekonują, że to nie kwestia ujęcia, światła czy kroju sukienki. Ciążowe spekulacje wokół gwiazd zawsze budzą ogromne emocje. W przypadku Kasi Cerekwickiej internauci wyraźnie reagują życzliwie, a dominującym tonem są gratulacje i dobre życzenia. Na razie pozostaje jednak jedno: to tylko domysły fanów, a prawda – jak zawsze – należy do samej artystki.

