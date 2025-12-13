Zwycięzcy Eurowizji Junior: Kto zrobił karierę, a kto zniknął ze sceny? Poznaj losy młodych gwiazd!

Polskie triumfy i kariery po Eurowizji Junior

Polska dwukrotnie triumfowała w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior, co jest osiągnięciem unikalnym w historii konkursu.

Roksana Węgiel, zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji programu "The Voice Kids", w 2018 roku zapewniła Polsce pierwsze zwycięstwo w Eurowizji Junior z piosenką "Anyone I Want to Be". Jej sukces otworzył jej drzwi do błyskawicznej kariery. Po Eurowizji Junior Roksana wydała debiutancki album, który odniósł duży sukces, zawierał hity takie jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low" i "Dobrze jest, jak jest". Była współprowadzącą Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach oraz laureatką Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy w 2019 roku. Roksana Węgiel aktywnie koncertuje, bierze udział w produkcjach telewizyjnych i rozwija swój wizerunek, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej.

Zaledwie rok po sukcesie Roksany, Viki Gabor, mająca wówczas 12 lat, powtórzyła ten wyczyn, wygrywając Eurowizję Junior 2019 z piosenką "Superhero". Jej zwycięstwo było bezprecedensowe, ponieważ Polska jako pierwszy kraj wygrała konkurs dwa razy z rzędu. Po sukcesie na Eurowizji Junior, Viki Gabor rozpoczęła pracę nad dalszą karierą muzyczną. Wydała debiutancki album "Getaway (Into My Imagination)" w 2020 roku, a także kolejne single, które szybko trafiły na listy przebojów. Viki Gabor jest aktywna koncertowo i angażuje się w działania charytatywne, będąc ambasadorką fundacji WWF. Mimo młodego wieku, osiągnęła międzynarodowe uznanie.

Inni zwycięzcy Eurowizji Junior, którzy zrobili karierę

Nie tylko Polacy, ale i inni zwycięzcy Eurowizji Junior kontynuowali swoje muzyczne podróże, niektórzy z nich z dużym sukcesem:

Dino Jelusić (Chorwacja, 2003) – "Ti si moja prva ljubav"

Pierwszy w historii zwycięzca Eurowizji Junior, Dino Jelusić, miał zaledwie 11 lat, gdy wygrał konkurs w Kopenhadze. Jego piosenka miała rockowe brzmienie, w którym to kierunku podążył w kolejnych latach. W wieku 12 lat został najmłodszym wykonawcą nominowanym do prestiżowej nagrody Porin. Był członkiem hardrockowych i metalowych zespołów, ale występował też solowo. W 2016 roku wygrał festiwal Nowa Fala w Soczi.

María Isabel (Hiszpania, 2004) – "Antes muerta que sencilla"

María Isabel podbiła scenę w Lillehammer, wygrywając konkurs w wieku 9 lat. Błyskawicznie stała się gwiazdą nie tylko w Hiszpanii, ale i w Ameryce Łacińskiej. Po kilku latach udanej kariery zrobiła sobie przerwę na studia, a następnie powróciła na scenę, biorąc udział w hiszpańskich selekcjach do Eurowizji 2016.

Siostry Tołmaczowe (Rosja, 2006) – "Wiesennyj jazz"

Bliźniaczki z Rosji, w wieku 9 lat, szybko zdobyły popularność w swoim kraju. W 2014 roku reprezentowały Rosję na dorosłej Eurowizji w Kopenhadze, gdzie zajęły 7. miejsce.

Czy wszyscy zwycięzcy Eurowizji Junior odnoszą sukces?

Nie każdy zwycięzca Eurowizji Junior kontynuuje karierę muzyczną na dużą skalę. Niektóre zespoły, jak gruzińskie Bzikebi (2008), które wygrały konkurs śpiewając w sztucznym języku, rozpadły się po kilku latach. Inni, jak grupa Candy (Gruzja, 2011), powstała specjalnie na potrzeby konkursu i rozpadła się po roku działalności. Dla wielu młodych artystów Eurowizja Junior jest jednak cennym doświadczeniem i ważnym krokiem w rozwoju artystycznym, niezależnie od dalszych ścieżek kariery.

Marianna Kłos reprezentantką Polski na Eurowizji Junior 2025!