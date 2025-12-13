Legendarny aktor całe życie ukrywał prawdę o swojej orientacji. Żona i córka wiedziały o wszystkim?!

Krzysztof Kolberger i Anna Romantowska: Przyjaźń mimo rozwodu

Krzysztof Kolberger był cenionym polskim aktorem i reżyserem. Doskonale radził sobie zarówno na scenach teatralnych, jak i w filmie oraz telewizji. Ceniony był m.in. za subtelną ekspresję i niezwykłą kulturę słowa. Swoim postaciom nadawał wewnętrznej harmonii i emocjonalnej głębi.

W latach 70. razem z Anną Romantowską współtworzył audycję dla Polskiego Radia, w której czytali "Strofy dla Ciebie" do muzyki Janusza Strobla. Później mówiono, że przystojny aktor wprost oszalał z miłości do koleżanki po fachu. Ona starała się studzić jego uczucia i długo się opierała. Ostatecznie przyjęła jego zaręczyny. Wkrótce potem wzięli ślub, a w 1978 roku na świat przyszła ich jedyna córka Julia.

Małżeństwo aktorów nie przetrwało dekady. Pobrali się po cichu i rozwiedli również bez zbędnego rozgłosu. Mimo rozstania nigdy nie powiedzieli o sobie nic złego. Co więcej, nadal pozostawali w przyjaźni i wielokrotnie ze sobą współpracowali. Krzysztof Kolberger miał również bardzo dobre relacje z drugim mężem Anny Romantowskiej, Jackiem Bromskim.

Nie przychodzi mi do głowy żadna negatywna cecha jego charakteru, chyba zrobię z niego anioła - mówiła aktorka.

Jednak regularnie powracały plotki o tym, że Kolberger zostawił żonę dla innego mężczyzny. Od dawna szeptano o orientacji aktora. Sam nigdy nie komentował tych doniesień. Skupiał się na pracy i rodzinie. W jednym z ostatnich wywiadów zachwycał się swoją córką, która była największą miłością jego życia.

Mogę śmiało powiedzieć, że najbardziej zakochany tata to właśnie ja. A Julia to dla mnie najwspanialsza kobieta na ziemi. Myślę, że jesteśmy przyjaciółmi - stwierdził.

W 1996 roku zdiagnozowano u niego nowotwór. Tak zaczęła się jego długa walka z chorobą. Podobno to byłej żonie jako pierwszej opowiedział o chorobie. Anna Romantowska wspierała go na każdym etapie leczenia. W 2025 roku konieczne było usunięcie trzustki. Gdy wydawało się, że wszystko idzie ku lepszemu, lekarze wykryli przerzuty na wątrobie.

Mimo poważnej choroby nie przestawał pracować. Kolberger był aktywny do samego końca. Do tego udzielał się charytatywnie. I cały czas mógł liczyć na wsparcie byłej żony. To u niej spędził swoje ostatnie święta Bożego Narodzenia. Krzysztof Kolberger zmarł 7 stycznia 2011 roku. Przyczyną śmierci nie był jednak nowotwór, a niewydolność krążenia.

Krzysztof Kolberger: Córka wyjawiła prawdę o jego orientacji

Dziesięć lat po śmierci aktora wrócił temat jego orientacji. Wszystko za sprawą Jarosława Jakimowicza, który pod koniec 2021 w programie "W kontrze" porównał Paradę Równości do pielgrzymki do Częstochowy i przy okazji niespodziewanie "wsypał" Krzysztofa Kolbergera.

Naszym gościem bardzo często był znany aktor Krzysztof Kolberger. Przyjeżdżał ze swoim partnerem. Świętej pamięci Kolberger. A jego partnera spotkałem niedawno na ulicach Warszawy. Zajmuje się kostiumami w filmach fabularnych. Kulturalni, mili, grzeczni, wychowani - powiedział.

Do jego słów kilka miesięcy później nawiązała córka zmarłego aktora. Julia Kolberger w rozmowie z magazynem "Replika" zarzuciła Jakimowiczowi hipokryzję i homofobię. Wyznała również, że miała osiemnaście lat, gdy od znajomego rodziny dowiedziała się, że jej ojciec jest gejem. Orientacja ojca nie miała dla niej żadnego znaczenia. Ważniejsze było dla niej to, że dorastała otoczona miłością.

Jeśli się jest dzieckiem kochającego rodzica, to naprawdę orientacja rodzica jest bez znaczenia. I w drugą stronę: jeśli się kocha swoje dziecko, to orientacja dziecka też nie ma znaczenia. Jest ok być dzieckiem geja, dzieckiem lesbijki czy osoby transpłciowej... Ok jest też być rodzicem geja, lesbijki i całego spektrum osób LGBT+, wszelkich seksualności i tożsamości płciowych. Przestańmy mieć z tym problem - mówiła z mocą Julia.

W tej samej rozmowie powiedziała, że znała partnera ojca i do tej pory utrzymuje z nim przyjazne relacje. Jest dla niej jak rodzina.

Jestem do dziś zaprzyjaźniona z partnerem taty, wspaniałym człowiekiem. To jest dziadek dla mojego syna - dodała.

Anna Romantowska przez długi czas unikała tematu dotyczącego bardzo prywatnej kwestii, jaką była orientacja seksualna jej męża. W końcu jednak, ośmielona przez otwartość córki, zdecydowała się zabrać głos. Co całej sprawy odniosła się w rozmowie z Onetem.

Moja córka niedawno udzieliła wywiadu, na którym w pewien sposób obu nam zależało. Dawno trzeba było to zrobić. Po bredniach o ideologii, po odczłowieczeniu osób LGBT, po "tęczowej zarazie" czarę goryczy przelało wystąpienie przedstawiciela Kai Godek z jej projektem "Stop LGBT" w parlamencie. Że też się ziemia nie zatrzęsła od tego plugawego spiczu. Wielu osobom ten wywiad był potrzebny – mówiła Romantowska.

Następnie stwierdziła, że Krzysztof był jej najlepszym przyjacielem. "Był ważną częścią mojego życia".

