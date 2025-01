Krzysztof Koleberger był gejem. Jego żona nie miała pojęcia? Prawda wyszła na jaw dopiero po jego śmierci

Krzysztof Kolberger poznał Annę Romantowską jeszcze w latach 70., w szkole teatralnej, a niedługo po skończeniu studiów wziął z nią ślub. Byli w tym samym wieku, oboje robili karierę. Przez jakiś czas nawet pracowali razem w Teatrze Narodowym w Warszawie. W 1978 r. doczekali się córeczki. Podobno już wtedy wiedzieli, że ich relacja spisana jest na straty. Pozostali ze sobą dla dobra dziecka, ale ich związek przestał istnieć. W końcu doszło do rozwodu.

Po nim ich drogi nigdy w pełni się nie rozeszły. Pozostali przyjaciółmi i zawsze wspierali córkę, ale także siebie nawzajem. Szczególnie gdy stało się jasne, że Krzysztof choruje.

Romantowska ponownie wyszła za mąż - jej wybrankiem był Jacek Bromski. Ale to małżeństwo także się rozpadło. Na szczęście aktorka miała blisko siebie Kolbergera. Byli małżonkowie spędzali razem święta, a Romantowska ani myślała o szukaniu kolejnej miłości. Z Krzysztofem przyjaźniła się aż do końca - aktor zmarł niedługo po wspólnie celebrowanym Bożym Narodzeniu, na początku 2011 r. Anna zawsze chwaliła swojego byłego partnera i wypowiadała się o nim bardzo pozytywnie.

Po latach musiała opowiedzieć o jego sekrecie.

W 2021 r. Jarosław Jakimowicz w programie "W kontrze" niepochlebnie wypowiedział się o społeczności LGBT i wspomniał o Krzysztofie Kolbergerze. Jego słowa sprawiły ból córce aktora, która postanowiła na nie odpowiedzieć.

Uderzająca jest hipokryzja prowadzącego program w TVP, który najpierw zaproponował "deratyzację" po Marszu Równości, po czym próbował przykryć swoją homofobię ciepłym wspomnieniem o moim ojcu. Jeśli się jest dzieckiem kochającego rodzica, to naprawdę orientacja rodzica jest bez znaczenia. I w drugą stronę: jeśli się kocha swoje dziecko, to orientacja dziecka też nie ma znaczenia. Jest OK być dzieckiem geja, dzieckiem lesbijki czy osoby transpłciowej… OK jest też być rodzicem geja, lesbijki i całego spektrum osób LGBT+, wszelkich seksualności i tożsamości płciowych. Przestańmy mieć z tym problem - mówiła córka Kolbergera w magazynie "Replika".