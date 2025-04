Spis treści

Pogoda na kwiecień 2025

"Kwiecień-plecień, bo przeplata..." - to powiedzenie idealnie pasuje do prognozy pogody na drugi miesiąc wiosny. Już podczas weekendu da o sobie znać powrót... zimy! Tymczasem analizy modeli pogodowych i danych, związanych z druga połową kwietnia sugerują, że suma sumarum będzie to miesiąc z temperaturami powyżej normy wieloletniej. Jest jeszcze jeden problem, który spędza sen z powiek rolnikom. - Kwiecień ma być opadowo suchy, co źle wróży pod kątem rozwijającej się wegetacji i ryzyka częstych przymrozków - podkreśla Arkadiusz Wójtowicz, współautor serwisu fanipogody.pl.

Najważniejszym tematem, dotyczącym pogody w kwietniu pozostaje prognoza na Wielkanoc. Tysiące Polaków planują na ten czas wyjazd w rodzinne strony, a niektórzy również dłuższy wypoczynek. Jak obecnie wyglądają prognozy na 20 i 21 kwietnia?

Nowa prognoza pogody na Wielkanoc. Śmigus-dyngus wcześniej?

Na "dzień dobry" uspokajamy czytelników - jeśli opady deszczu pojawią się w okresie wielkanocnym, to nie będzie ich bardzo dużo. Model ECMWF EPS pokazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia opadu powyżej 20 mm w 16 i 17 tygodniu roku jest największe na południu kraju. Potwierdzają to również prognozy długoterminowe serwisu interia.pl. 19 i 20 kwietnia parasole mogą się przydać w województwach:

łódzkim

świętokrzyskim

małopolskim

śląskim

Poniedziałek Wielkanocny ma przynieść słoneczną i przyjemną pogodę w całym kraju. Prognozy mogą jeszcze ulec zmianie, ale na ten moment wygląda na to, że pogoda nie odwróci planów o 180 stopni. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że lokalnie termometry pokażą wartości w granicach 18-19 stopni. Najcieplej powinno być na południu i południowym zachodzie kraju.

W naszym serwisie będziemy codziennie aktualizować doniesienia IMGW oraz innych ekspertów od pogody. Śledząc "Super Express" nie ominiesz żadnej istotnej informacji, związanej z pogodą na Wielkanoc.

Źródło: IMGW, ECMWF EPS, fanipogody.pl

Prognozowane sumy i rodzaj opadu według modelu ECMWF na kolejne 10 dniWyniki prezentowane na mapach podlegają codziennej aktualizacji. Prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wartości może ulec zmianom#IMGW pic.twitter.com/HdhMFksOHB— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 2, 2025

