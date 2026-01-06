Orszak Trzech Króli 2026 w Toruniu. Mamy dużo zdjęć ze starówki

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-06 15:35

Mróz nie powstrzymał mieszkańców Torunia, którzy we wtorek (6 stycznia 2026) stawili się na starówce. Frekwencja na tegorocznym Orszaku Trzech Króli mogła imponować. "Super Express" przygotował galerię ze zdjęciami z tego wydarzenia. Znajdziecie ją w poniższym materiale.

  • Barwny Orszak Trzech Króli przeszedł przez toruńską starówkę. Zgodnie z zapowiedziami było kolorowo i radośnie, choć uczestnicy musieli się mierzyć z odczuwalnym mrozem.
  • Figury gigantes, anioły i diabełki wyglądały bardzo efektownie. Organizatorzy zadbali również o muzyczną oprawę tego widowiska.
  • Galerię ze zdjęciami z Orszaku Trzech Króli 2026 prezentujemy na se.pl.

Orszak Trzech Króli 2026 w Toruniu. Fotorelacja "Super Expressu"

Na termometrach kilkustopniowy mróz, ale to nie powstrzymało tłumów, które 6 stycznia pojawiły się w samym sercu grodu Kopernika. Ok. godziny 12:30 efektowny orszak wyruszył spod pomnika Mikołaja Kopernika. Następnie torunianie i goście przeszli ulicą Szeroką w stronę Rynku Nowomiejskiego, gdzie wysłuchali koncertu Dominiki Dobrosielskiej. Fotorelację z Orszaku Trzech Króli 2026 przekazujemy poniżej.

Orszak Trzech Króli 2026 w Toruniu. Zdjęcia z samego serca starówki
50 zdjęć

Słodycze, orkiestra, tańce i inne atrakcje

Zgodnie z zapowiedziami, uczestnicy tegorocznego orszaku otrzymali korony. Nie zabrakło również słodyczy od Konsula Honorowego Hiszpanii. Torunianom towarzyszyły Orkiestra Dęta Zławieś Wielka i Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń”. - Mamy być dla siebie darem. Mamy być miejscem, w którym inni odkryją, jak piękny jest Bóg - powiedział w niedzielę biskup diecezjalny toruński Arkadiusz Okroj.

6 stycznia - co to za święto?

6 stycznia praktykujący katolicy świętują Objawienie Pańskie. Jest to święto nakazane, które wiąże się z obowiązkowym uczestnictwem we mszy świętej. Większość kojarzy ten dzień z trzema Mędrcami ze Wschodu:

  • Kacprem
  • Melchiorem
  • Baltazarem

Wspominani mędrcy mieli udać się do Betlejem, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Symbolami tego święta są również chrzest Chrystusa w Jordanie oraz cud przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej. W Polsce 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy. 

