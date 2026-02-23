Policjanci wracali z kursu, gdy doszło do tragedii. Młoda funkcjonariuszka w szpitalu!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-02-23 13:25

Poważnie wyglądający wypadek w Głuchowie koło Chełmży postawił na nogi służby ratunkowe. W piątkowy wieczór (20 lutego) zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Najciężej ranna została 26-letnia policjantka z Bydgoszczy, która wciąż przebywa w szpitalu. W jakim jest stanie?

Do wypadku doszło w piątek, 20 lutego, około godziny 18.40 w miejscowości Głuchowo w gminie Chełmża. Strażacy po przyjeździe na miejsce zastali dwa rozbite samochody osobowe – skodę i forda. Natychmiast rozpoczęto udzielanie pomocy poszkodowanym, a na miejsce wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, skodą podróżowali policjanci z Bydgoszczy, którzy są w trakcie kursu podstawowego i wracali do domów na weekend. Najpoważniejszych obrażeń doznała 26-letnia funkcjonariuszka.

Policjanci wracali z kursu, gdy doszło do tragedii. Młoda funkcjonariuszka w szpitalu!
Do szpitala trafili również kierowcy obu pojazdów.

Kierowcy po zaopatrzeniu medycznym zostali zwolnieni do domów. Obaj byli trzeźwi. O zdarzeniu został powiadomiony także prokurator – dodaje Słomski.

Z ustaleń reportera Radia Eska wynika, że ranna policjantka jest przytomna, a jej stan jest stabilny i stopniowo się poprawia. Policja nie podaje oficjalnych szczegółów dotyczących jej zdrowia.

Nieoficjalnie ustalono także, że do wypadku doszło, ponieważ policjant kierujący jednym z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Funkcjonariusz był po służbie i poruszał się prywatnym samochodem. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura.

