Potężny wybuch na ruchliwej trasie! Wiele ofiar

Wielki wypadek i eksplozja ciężarówki. Katastrofa drogowa w Chile uchwycona na filmie
Co najmniej cztery osoby zginęły, a 17 zostało rannych, spłonęło 50 samochodów! To, co wydarzyło się w Chile musi zostać nazwane katastrofą drogową. Do tragedii doszło w czwartek w miejscowości Renca, w aglomeracji Santiago. Kierowca ciężarówki-cysterny przewożącej skroplony gaz stracił panowanie nad pojazdem. Cysterna przewróciła się i uderzyła w bariery energochłonne na autostradzie. Chwilę później nad drogą uniósł się gęsty, szary obłok gazu, który w mgnieniu oka zamienił się w potężną kulę ognia. Nagrania z kamer monitoringu pokazują moment, w którym pojazd wpada w poślizg i przewraca się na bok. Kierowcy jadący za cysterną próbują uciekać, cofają i skręcają, ale gazowa chmura błyskawicznie rozprzestrzenia się nad jezdnią. Nie mają szans. Po chwili następuje eksplozja – obraz z kamer zmienia się w pomarańczowo-czarną ścianę ognia.
Według strażaków siła eksplozji była odczuwalna w promieniu około 200 metrów
W wyniku wybuchu zginęły co najmniej cztery osoby, w tym kierowca ciężarówki. Rannych zostało 17 osób. Gubernator regionu metropolitalnego Santiago Claudio Orrego poinformował, że pięć osób trafiło do szpitala w stanie ciężkim. Jedna z ofiar ma poparzenia obejmujące 100 procent powierzchni ciała. Według strażaków siła eksplozji była odczuwalna w promieniu około 200 metrów. Zniszczeniu uległo co najmniej 50 samochodów. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe, zabezpieczając teren i gasząc pożar. Cysterna należała do lokalnej firmy gazowej Gasco. Władze prowadzą śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Wstępne informacje wskazują, że kierowca mógł stracić kontrolę nad pojazdem tuż przed uderzeniem w bariery. Na razie nie wiadomo, czy zawiniła nadmierna prędkość, awaria techniczna czy inne czynniki.