Potężny wybuch na ruchliwej trasie! Wiele ofiar

Wielki wypadek i eksplozja ciężarówki. Katastrofa drogowa w Chile uchwycona na filmie

Co najmniej cztery osoby zginęły, a 17 zostało rannych, spłonęło 50 samochodów! To, co wydarzyło się w Chile musi zostać nazwane katastrofą drogową. Do tragedii doszło w czwartek w miejscowości Renca, w aglomeracji Santiago. Kierowca ciężarówki-cysterny przewożącej skroplony gaz stracił panowanie nad pojazdem. Cysterna przewróciła się i uderzyła w bariery energochłonne na autostradzie. Chwilę później nad drogą uniósł się gęsty, szary obłok gazu, który w mgnieniu oka zamienił się w potężną kulę ognia. Nagrania z kamer monitoringu pokazują moment, w którym pojazd wpada w poślizg i przewraca się na bok. Kierowcy jadący za cysterną próbują uciekać, cofają i skręcają, ale gazowa chmura błyskawicznie rozprzestrzenia się nad jezdnią. Nie mają szans. Po chwili następuje eksplozja – obraz z kamer zmienia się w pomarańczowo-czarną ścianę ognia.

Według strażaków siła eksplozji była odczuwalna w promieniu około 200 metrów

W wyniku wybuchu zginęły co najmniej cztery osoby, w tym kierowca ciężarówki. Rannych zostało 17 osób. Gubernator regionu metropolitalnego Santiago Claudio Orrego poinformował, że pięć osób trafiło do szpitala w stanie ciężkim. Jedna z ofiar ma poparzenia obejmujące 100 procent powierzchni ciała. Według strażaków siła eksplozji była odczuwalna w promieniu około 200 metrów. Zniszczeniu uległo co najmniej 50 samochodów. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe, zabezpieczając teren i gasząc pożar. Cysterna należała do lokalnej firmy gazowej Gasco. Władze prowadzą śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Wstępne informacje wskazują, że kierowca mógł stracić kontrolę nad pojazdem tuż przed uderzeniem w bariery. Na razie nie wiadomo, czy zawiniła nadmierna prędkość, awaria techniczna czy inne czynniki.

Deadly LPG Tanker Explosion in Chile's Capital Santiago Kills 4, Injures 17.A liquefied petroleum gas (LPG) tanker truck overturned and exploded on a major highway in **Renca**, a northern commune of **Santiago**, **Chile**'s capital city, on Thursday, February 19, 2026,… pic.twitter.com/HQwKlpuFyw— JAS (@JasADRxquisites) February 21, 2026

Al menos 4 muertos y 17 heridos dejo una explosión de un camión de gas de la empresa Gasco, en Santiago de Chile.#AccidenteVial pic.twitter.com/2yck32RV1H— Hermes (@HCuantindoy) February 19, 2026

