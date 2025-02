Miller wspomina wystawne imieniny Kwaśniewskiego: Setki osób i tańce do północy

Każde jego imieniny w grudniu, czy Nowy Rok, zawsze witaliśmy razem u niego w Pałacu. Potem to się skończyło, bo też media zaczęły być bardziej napastliwe, ale przez długi czas tak było. Jak były jego imieniny, to ja wiem... było tysiąc osób! Gdy jechałem do Kopenhagi na końcowe negocjacji (w sprawie UE, przyp. red.), to było dokładnie w tym samym dniu, w którym były imieniny Aleksandra, to zdążyłem jeszcze wpaść do Pałacu, zobaczyć się z wieloma ludźmi. Wie, pan powiem więcej, że ci którzy nie dostali zaproszenia, bardzo to przeżywali. Dlatego, że jak ktoś nie był na tych uroczystościach, to znaczyło, że się nie liczy. Ponieważ było przekonanie, że ja mam szczególne kontakty z prezydentem, to też pytali mnie: "Leszek, weź pogadaj, weź coś zrób, bo zawsze byłem zaproszony, a teraz zaproszenie nie dotarło, weź coś zrób. No może tysiąc osób to przesadzam, ale 600-700 osób było na pewni. Zawsze składaliśmy się, by kupić prezent. najczęściej był to piękny, wartościowy obraz. A potem jak to na takich okazjach, rozmowy, trochę alkoholu. Tańce? Oczywiście! Zaczynało się to wieczorem, a kończyło o północy.